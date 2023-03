Romana ze Svateb má zvětšené rty. Jste jak každá druhá plastová pinda, píší jí

„Holky moje, chtěly jste vidět foto před a po! Tady je. Vidíte tu proměnu? EXTRÉM! Upřímně, já jsem nesmírně spokojená,“ napsala Romana Boukalová k srovnávacím fotkám na Instagramu, kde ukazuje své rty před a po zákroku na klinice plastické chirurgie a estetické medicíny.

V prosinci přiznala, že se rozhodla i pro aplikaci botoxu do čela. „Moje mimika potřebuje v mých letech trošku zkrotit,“ vysvětlila. „Horní ret jsem neměla žádný. Toužila jsem mít pěknou a šťavnatou pusu. Ale nic velkého, vše úměrné, aby to korespondovalo s dolním rtem na který jsme nesáhli,“ popsala svým sledujícím v prosinci.

Na proměnu reagují sledující Boukalové různě. Převážně se však jedná o negativní komentáře. Proč? Byla jste tak jiná, zajímavá. Teď už jste jak každá druhá plastová pinda,“ píše například uživatelka Martina Floksová Niemiecová. „Před to bylo lepší. Hrozný hollywoodský manýr,“ pokračuje jiný sledující. „Toto je jasná ukázka toho, že ty ‚ruské‘ rty si opravdu nemůže dát udělat každý,“ dodává další.

Najde se však i pár pozitivních reakcí. „Mně se kačeří pusa taky nelíbí, ale u vás mi to tedy přijde prostě decentní a že to moc prospělo celkovému výrazu a obočí je taky super,“ zní jedna z nich. „Mně se to líbí. Hlavně je důležité, jak se to líbí tobě a cítíš se ty. Miluji plné rty. Sama nemám žádné a kdybych měla odvahu, tak jdu taky a chtěla bych plnější,“ přiznává další.

Operátorka Romana Boukalová se objevila v roce 2021 v reality show televize Nova s názvem Svatba na první pohled. Zde si vzala experty přiděleného partnera, programátora Jaroslava Peňáze. Vztah však nedopadl a televizní manželství skončilo stejně rychle, jak začalo.

Momentálně je Romana Boukalová podle příspěvků na Instagramu, kde ji sleduje 28 tisíc lidí, šťastná po boku svého partnera Tomáše.