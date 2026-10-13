Cransona zasáhla sebevražda hvězdy Perníkového táty. Plánovali jsme oběd, píše

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Americký herec RJ Mitte zemřel v pondělí 12. října ve věku 34 let. Zprávu o jeho úmrtí potvrdili zástupci herce, stejně jako informaci, že šlo o sebevraždu. Podrobnosti o okolnostech smrti nebyly zveřejněny.
Největší popularitu mu přinesla role Waltera Whitea juniora, přezdívaného Flynn, v oceňovaném kriminálním seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Hrál syna hlavního hrdiny Waltera Whitea, kterého ztvárnil Bryan Cranston. Právě ten nyní zveřejnil osobní vzpomínku na mladého kolegu, jehož poznal už jako čtrnáctiletého chlapce.
„Píšu to dnes večer v hlubokém zoufalství. RJ Mitte, můj milovaný syn z Perníkového táty, zemřel,“ napsal Cranston na Instagram ke společné fotografii. Připomněl, že Mitte přišel na natáčení jako čtrnáctiletý kluk, který se postupně vypracoval ve schopného herce. Vyzdvihl také jeho odhodlání a skutečnost, že se nenechal omezovat svým zdravotním postižením.
Zvlášť bolestná pro něj byla zpráva o sebevraždě. „Před několika týdny jsme si ještě psali a domlouvali se, kdy bychom mohli zajít na oběd,“ uvedl Cranston. Přemýšlel, zda jejich setkání mohlo něco změnit, zároveň ale zdůraznil, že nevěděl, co jeho kolega prožívá. „Vím ale to, že jsem ho měl moc rád a že jsem s ním rád trávil čas během natáčení seriálu i poté, co jeho sláva trochu odezněla. Budeš mi chybět, synu,“ dodal.
Mitteho seriálovou matku Skyler Whiteovou ztvárnila herečka Anna Gunnová. Oba herci pro něj podle Cranstona představovali na place televizní rodiče, kteří mu radili a pomáhali během dospívání. Herec vzpomínal i na chvíle, kdy jejich rady jako každý teenager občas neposlechl. „Potřeboval se poučit vlastní zkušeností.“
Rodina pro něj znamenala velkou odpovědnost
RJ Mitte, celým jménem Roy Frank Mitte III., se narodil 21. srpna 1992 v Jacksonu ve státě Mississippi. Krátce po narození byl adoptován. Jeho adoptivní rodiče se později rozešli a Mitte vyrůstal především s matkou Dynou a mladší sestrou Lacianne.
V rozhovoru pro deník The Guardian v roce 2016 popsal, jak brzy musel dospět. Když matka po autonehodě zůstala ochrnutá, převzal část péče o rodinu a mladší sestru. Sám tehdy uvedl, že se ve třinácti letech stal hlavním živitelem rodiny. Začínal drobnými hereckými příležitostmi a postupně si budoval kariéru, která mu umožnila rodinu finančně podporovat.
O svém dětství mluvil otevřeně také v souvislosti s adopcí. Dozvěděl se o ní přibližně ve svých osmi letech, ale podle vlastních slov nikdy neměl pocit, že by nebyl milovaný nebo že by byl pro rodinu přítěží. Vztah s matkou a sestrou pro něj byl důležitý a v rozhovoru zdůrazňoval, že se sestrou jsou si stále velmi blízcí.
V lásce našel dlouholetou partnerku
V soukromém životě byl Mitte dlouhodobě spojený s Kennedy Suarezovou. Tvořili pár od roku 2018, v roce 2025 oznámili zasnoubení.
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Zdravotní postižení proměnil v poslání
Mitte žil s dětskou mozkovou obrnou, která mu byla diagnostikována ve třech letech. V dětství používal ortézy a berle, postupem času však díky pohybu a cvičení zesílil a pomůcky už v dospívání nepotřeboval.
Právě vlastní zkušenost mu pomohla v roli Waltera Whitea juniora. Postava v seriálu měla stejnou diagnózu, její projevy však byly výraznější než u samotného herce. Mitte se kvůli roli učil pohybovat o berlích a upravit svou řeč.
Po úspěchu Perníkového táty se věnoval osvětě. Působil jako mluvčí organizace SAG-AFTRA pro umělce se zdravotním postižením, podporoval organizaci United Cerebral Palsy a vedl vlastní nadaci Mitte Foundation, která se zaměřovala na podporu lidí s postižením a větší začlenění do společnosti.
Cranston ve svém vzkazu připomněl, že jeho mladý kolega využil zkušenosti z úspěšného seriálu k tomu, aby pomáhal ostatním a upozorňoval na jejich možnosti. „Všechny ty přísliby a potenciál, o které jsme nyní přišli, jsou obrovskou ztrátou,“ napsal.
Na závěr svého příspěvku vyzval k tomu, aby lidé s psychickými problémy, kteří uvažují o sebevraždě, vyhledali pomoc.