Zpěvačce je nyní pětatřicet let a říká, že rozhodnutí podstoupit zmražení vajíček brzy v mládí jí dnes přináší klid. V rozhovoru pro magazín Women’s Health UK uvedla, že má mnoho přátel, pro které početí v tomto věku už vůbec není samozřejmostí.
„Teď, když je mi přes třicet, spousta mých kamarádů toto téma aktivně řeší,“ vysvětlila Rita Ora. „Mně tenkrát gynekolog poradil, že mám na zmražení ten nejlepší věk, protože vajíčka budou velmi kvalitní a já se v budoucnu nebudu muset zbytečně stresovat,“ dodala.
Svěřila se také s tím, že roli v důležitém rozhodnutí hrál i zdravotní stav její matky, která si prošla ranou menopauzou kvůli léčbě rakoviny. To zpěvačku přimělo více se informovat o budoucích možnostech otěhotnění.
|
Mateřství si Rita prozatím trénuje na dvou nevlastních dcerách, dětech jejího manžela. „Užívám si každou sekundu, holky jsou prostě úžasné. Myslím, že jsem měla vážně velké štěstí.“
Rita Ora a režisér novozélandského původu Taika Waititi, který má za sebou projekty jako Jojo Rabbit nebo Thor, se seznámili v roce 2018. Prvních pár let ale byli jen přátelé. V roce 2021 se dali dohromady i jako partneři a zpěvačka ho o rok později poněkud netradičně sama požádala o ruku. „Chtěla jsem ho prostě získat pro sebe. A povedlo se,“ pochvaluje si. Pár se vzal v roce 2022.