Po setkání s věštkyní jsem překopala svůj život, vzpomíná zpěvačka Rita Ora

„Věštkyně mi řekla: ‚Tvůj život je jako hromádka písku v dlani a kdykoliv ti může rychle protéct mezi prsty.‘ Jde o to, jak moc člověk tu svou hromádku života v dlani chrání a ujišťuje se, že se pohybuje pomalu a rozvážně. To se mi navždycky vrylo do paměti,“ svěřila se Rita Ora v podcastu Reign With Josh Smith.

„Po setkání s věštkyní jsem úplně překopala svůj život. Dřív jsem pořád spěchala a všechno jsem chtěla hned. Teď se v životě a svých rozhodnutích snažím obecně pohybovat trochu pomaleji, nenechat se vším rychle vyvést z míry a nereagovat hned. Protože jakmile reagujete impulzivně a ve stresu, obvykle uděláte něco, čeho pak litujete,“ říká.

„Snažím se nechat si teď více času, než na něco odpovím a popřemýšlím o tom. Když mě to stresuje, nebo z toho nemám dobrý pocit, jdu od toho. Hodně mi to v životě pomohlo, cítím se teď mnohem méně pod tlakem,“ popsala.

Rita v podcastu také prozradila, že na doporučení své matky Very, která pracuje jako psychiatrička, podstoupila terapii, což jí pomohlo dostat se z nezdravých vztahů.

„Máma mi nikdy terapii nenutila, ale vždycky naznačovala, že by možná stálo za to, s někým si promluvit. A tak jsem to udělala. Teď se díky tomu cítím mnohem sebevědoměji ve svých rozhodnutích. A mám ten nejlepší vztah, jaký jsem kdy měla, opravdu,“ přísahá hvězda, která se v roce 2022 provdala za režiséra Taiku Waititiho.

Psychoterapie jí prý také pomohla odhalit, které vztahy v jejím životě nebyly zdravé a byly jen jednostranně výhodné. „Udělala jsem čistku ve svém okolí. Ti lidé teď mají vztek. Ale to je jejich problém, ne můj. Zjistila jsem, že když máte dobrý vztah sami se sebou, všechno se tím změní,“ říká.

„Pravda je, že mi všechny ty změny ve vztazích trvaly nějakou dobu a stále na tom ještě pracuji. Nechci se přestat cítit dobře a svobodně. To je jedna z hlavních věcí v životě, na které mi záleží,“ dodává.