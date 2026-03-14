Leah Rose a Ava Marie už jako malé přitahovaly pozornost okolí. Jejich matka Jaqi vzpomíná, jak ji lidé často zastavovali na ulici a říkali, že má krásné holčičky.
Když bylo dvojčatům šest měsíců (narodila se 7. července 2010), přihlásila je proto do modelingové agentury v Los Angeles. Ale pak si to rozmyslela a místo obíhání castingů raději čas věnovala dcerám a také staršímu synovi.
Návrat k modelingu v sedmi letech
K myšlence modelingové kariéry se rodina vrátila až o několik let později. Když bylo dívkám sedm, matka se jich zeptala, zda by chtěly zkusit modeling vedle svých jiných koníčků, jako bylo plavání nebo tanec. A dvojčata nadšeně souhlasila.
První příležitost přišla nečekaně. Sousedka otevřela dětský butik a hledala malé modely pro propagaci obchodu. Jaqi pak nafocené snímky využila k vytvoření portfolia a nabídla ho modelingovým agenturám. A ty brzy projevily velký zájem.
Instagram z nich udělal hvězdy
V roce 2017 rodiče svým dcerám založili instagramový účet The Clements Twins. Po zveřejnění profesionálních fotografií šla popularita půvabných holčiček prudce nahoru. Přineslo to mnoho spoluprací s velkými značkami a návrháři. Svou první módní přehlídku Leah a Ava absolvovaly v roce 2018. Většinu zakázek získávají společně, ale občas pracuje každá z nich i samostatně.
Otci diagnostikovali leukémii
Před sedmi lety prožívala rodina těžké okamžiky. Otec Kevin onemocněl vzácnou formu leukémie. Dvojčata využila svého rostoucího vlivu na sociálních sítích a požádala sledující o pomoc při hledání vhodného dárce kostní dřeně.
Nakonec mu pomohl jeho vlastní bratr, ale díky výzvám, které rodina sdílela na sociálních sítích, se do registru přihlásilo mnoho nových dárců. Dnes je jejich otec podle dostupných informací v pořádku a rodina se i nadále snaží podporovat pacienty s leukémií.
Jak vypadají dnes?
Letos v červenci Leah Rose a Ava Marie oslaví 16. narozeniny. Na Instagramu mají přes dva miliony sledujících. Jejich rodiče v rozhovorech často zdůrazňují, že budoucnost je plně v rukou dívek. Pokud by rozhodnou modeling opustit a věnovat se jiným zájmům, rodina je rozhodně podpoří.