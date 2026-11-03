O jeho dětství nejlépe svědčí fakt, že když během druhé světové války narukoval do armády, pobyt v kasárnách si jako jediný z nováčků pochvaloval a život v uniformě považoval za velmi komfortní a pohodlný. O pravidelnou stravu a ošacení měl totiž postaráno, na což rozhodně nebyl zvyklý. A že kolem něj na frontě občas proletí sprška nepřátelských kulek, to nemohlo na jeho přesvědčení nic změnit.
Když mu bylo deset let, jeho otec zemřel. Nebyla jiná možnost, Charles musel do práce. V uhelných dolech začal fárat do šachty.