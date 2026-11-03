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Říkali mu indián, on se styděl za ruské jméno. Charles Bronson zažil nejchudší poměry

Tomáš Mrzena
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Charles Bronson ve snímku Brutální město (1970) | foto: Christophel Collection / Unidis - Fono Roma - Universal Productions France - Jolly FilmČTK

Vypadám jako kamenolom, který někdo vyhodil do vzduchu dynamitem. Charles Bronson vnesl do světa filmu hrdiny s nehybnou tváří a tvrdou pěstí. Byla to jen póza?

O jeho dětství nejlépe svědčí fakt, že když během druhé světové války narukoval do armády, pobyt v kasárnách si jako jediný z nováčků pochvaloval a život v uniformě považoval za velmi komfortní a pohodlný. O pravidelnou stravu a ošacení měl totiž postaráno, na což rozhodně nebyl zvyklý. A že kolem něj na frontě občas proletí sprška nepřátelských kulek, to nemohlo na jeho přesvědčení nic změnit.

Když mu bylo deset let, jeho otec zemřel. Nebyla jiná možnost, Charles musel do práce. V uhelných dolech začal fárat do šachty.

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Říkali mu indián, on se styděl za ruské jméno. Charles Bronson zažil nejchudší poměry

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Charles Bronson ve snímku Brutální město (1970)

Vypadám jako kamenolom, který někdo vyhodil do vzduchu dynamitem. Charles Bronson vnesl do světa filmu hrdiny s nehybnou tváří a tvrdou pěstí. Byla to jen póza?

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