Živím se tělem, takto vypadá po porodu, ukázala se bývalá pornoherečka Rika Fane

Bývalá pornoherečka Rika Fane sdílela na Instagram fotografii svého břicha po porodu a ukázala realitu mateřství. „Živím se tělem. A právě proto je pro mě tohle možná nejtěžší fotka, jakou jsem kdy zveřejnila,“ napsala k fotce v červeném spodním prádle.

„Tohle tělo bývá objektem touhy, hodnocení, očekávání,“ pokračuje s tím, že se neukazuje proto, aby byla žádoucí. „Dnes ukazuji své tělo takové, jaké je. S popraskaným břichem po porodu. Se stopami, které zůstaly po zázraku...“ pokračuje.

Píše, že je připravená přijmout kritiku. „A jo. Vím, že si zase někteří neodpustí svoje chytré komentáře. Ale tohle není pro vás,“ napsala.

Podle jejích slov jsou strie na břiše důkazem, že její tělo milovalo a dalo život. „Prasklinky nejsou slabost. Tohle je pro mě. A pro každou ženu, která se někdy podívala do zrcadla a začala se nenávidět za něco, co bylo ve skutečnosti hrdinstvím,“ napsala Rika Fane, která se nyní živí na platformě OnlyFans. „Já už to chci obrátit pro můj prospěch. Milujte se,“ vzkázala svým fanouškům.

Řada lidí tvůrkyni podpořila v komentářích. „Nádherně napsané,“ napsala například Michaela, účastnice třetí řady seznamovací show Růže pro nevěstu. „Mám to úplně stejně. Úžasné tělo, co přivedlo na svět krásný a zdravý zázrak,“ dodala další sledující.

Rika Fane, vlastním jménem Hanka Džurbanová, zaujala v roce 2020 jako zpěvačka porotu v SuperStar, kde skončila mezi osmnácti nejlepšími soutěžícími. Kdysi stydlivá studentka obchodní akademie pocházející z Loun se pornokariéře začala věnovat naplno v únoru 2022. V minulosti se svěřila s tím, že porno vnímá jako čistou práci, v níž by podporovala i své děti.

„Vůbec se neponižuji. Ponižovala bych se, kdybych měla sex za drink nebo dělala prostitutku někde v bordelu. Tohle je čistá práce,“ reagovala tehdy na jeden z dotazů na Instagramu, kde se ji fanoušci ptali, zda nevnímá práci pornoherečky jako podřadnou.

Konkrétní částku, kterou dostávala za natočení jednoho videa, nechtěla prozradit. Naznačila však, že se jedná zhruba o průměrnou měsíční výplatu člověka pracujícího v Česku.

V říjnu 2022 sdílela Džurbanová na sociálních sítích opakovaně „důkazy“ o svém poměru s Karlosem Vémolou, poskytovala rozhovory o detailech jejich údajného milostného vztahu a naznačovala, že manželka sportovce, bývalá slovenská playmate Lela Vémola, je zlatokopka. Poté, co na ni MMA zápasník podal trestní oznámení, svá tvrzení stáhla.