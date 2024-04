Budu mít tolik dětí, kolik chce Bůh, říká zpěvačka Rihanna

Barbadosko-americká zpěvačka se dvojnásobnou maminkou stala loni, kdy se narodil její druhý syn Riot Rose. Starší syn RZA přišel na svět v květnu 2022. V nedávném rozhovoru pro Interview Magazine se stylistou Melem Ottenbergem prozradila, kolik dětí by ještě chtěla.

„Bude jich tolik, kolik chce Bůh, abych měla,“ řekla zpěvačka s tím, že po dvou synech by ráda měla i dceru. „Nevím, co Bůh chce, ale chtěla bych více než dvě děti, ráda bych měla holčičku. Ale samozřejmě, pokud to bude další chlapec, tak to bude chlapec.“

V souvislosti s dětmi zpěvačka nedávno mluvila také o tom, že se v práci a rodičovství snaží přijmout jedinečnost. „Nejkrásnější je, že děti přicházejí na svět se svou vlastní individualitou a upřímností, bez jakékoli logiky nebo konformity, což ve vás obvykle vyvolává pocit, že musíte zapadnout do určité skupiny,“ řekla pro magazín Vogue. „Je to opravdu krásné vidět a chci jim i nadále pomáhat se v tom orientovat a ujistit se, že děti vědí, že mohou být kýmkoli chtějí. Měly by to přijmout, protože je to krásné a jedinečné. A tak je miluji.“

Rihanna také prozradila, že od doby, co jsou s raperem A$AP Rockym rodiče, jejich vztah to prohloubilo. „Jako tátu ho miluju jinak. Mám pocit a obdivuji ho, že je vůdce, je skvělý, trpělivě milující. A moje děti jsou jím posedlé,“ uvedla pro web Page Six.

Rihanna a A$AP Rocky se znali už několik let předtím, než spolu začali chodit. Zpěvačka se v roce 2013 objevila v raperově videoklipu Fashion Killa, raper zase v remixu jejího hitu z roku 2012 Cockiness (I Love It). V červenci 2022 se A$AP Rocky představil v Rihannině kampani její řady péče o pleť Fenty Skin a společně poskytli několik rozhovorů o spolupráci. Dohromady se dali poté, co se zpěvačka v lednu 2020 rozešla se saúdskoarabským miliardářem Hassanem Jameelem, se kterým žila tři roky.