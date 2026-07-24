Rihanna představila novou kolekci sexy spodního prádla. Dominuje jí růžová krajka

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Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny
Rihannina nová kolekce Luxe Lace sází na kombinaci jemné krajky, moderních střihů a výrazných detailů. Navazuje na dlouhodobou filozofii značky Savage X Fenty, která od svého založení v roce 2018 prosazuje větší rozmanitost v módním průmyslu. Nabízí spodní prádlo v široké škále velikostí a kampaně pravidelně obsazuje modelkami různých typů postav, věku i etnického původu.
Savage X Fenty patří k nejúspěšnějším značkám spodního prádla současnosti a výrazně změnila způsob, jakým je tento segment prezentován.
Vedle ní Rihanna slaví úspěchy také se svou kosmetickou značkou Fenty Beauty. Právě podnikání z ní v posledních letech udělalo jednu z nejúspěšnějších a nejvlivnějších celebrit světa, přičemž podle žebříčku Forbes tvoří většinu jejího majetku právě příjmy z podnikání, nikoliv z hudby.
Osmatřicetiletá Rihanna tvoří pár s raperem A$AP Rockym (vlastním jménem Rakim Mayers), s nímž vychovává tři děti. Společně mají syny RZA Athelstona (*2022) a Riota Rose (*2023). V září 2025 se jim narodila dcera Rocki Irish, jejíž příchod dvojice oznámila prostřednictvím sociálních sítí.
Přestože si rodina své soukromí pečlivě střeží, Rihanna opakovaně říká, že mateřství je její nejdůležitější životní rolí a rodina u ní vždy bude mít přednost před prací.