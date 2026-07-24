Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rihanna představila novou kolekci sexy spodního prádla. Dominuje jí růžová krajka

Autor:
  11:14
Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala,...

Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala, proč patří mezi módní ikony. (červenec 2026) | foto: Istagram@badgalriri

Zpěvačka Rihanna zapózovala v růžové krajkové soupravě z kolekce Luxe Lace své...
Rihanna láká na svou novou kolekci Luxe Lace. (červenec 2026)
Rihanna předvedla v kampani své značky Savage X Fenty sexy křivky v růžovém...
Růžová krajka, sebevědomí a ženskost. Rihanna představila novou kolekci...
80 fotografií
Zpěvačka Rihanna (38) představila novou kolekci spodního prádla Luxe Lace své značky Savage X Fenty. V kampani sama zapózovala v růžovém krajkovém modelu.

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Rihannina nová kolekce Luxe Lace sází na kombinaci jemné krajky, moderních střihů a výrazných detailů. Navazuje na dlouhodobou filozofii značky Savage X Fenty, která od svého založení v roce 2018 prosazuje větší rozmanitost v módním průmyslu. Nabízí spodní prádlo v široké škále velikostí a kampaně pravidelně obsazuje modelkami různých typů postav, věku i etnického původu.

Savage X Fenty patří k nejúspěšnějším značkám spodního prádla současnosti a výrazně změnila způsob, jakým je tento segment prezentován.

Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala, proč patří mezi módní ikony. (červenec 2026)
Zpěvačka Rihanna zapózovala v růžové krajkové soupravě z kolekce Luxe Lace své značky Savage X Fenty. (červenec 2026)
Rihanna láká na svou novou kolekci Luxe Lace. (červenec 2026)
Rihanna předvedla v kampani své značky Savage X Fenty sexy křivky v růžovém krajkovém prádle. (červenec 2026)
80 fotografií

Vedle ní Rihanna slaví úspěchy také se svou kosmetickou značkou Fenty Beauty. Právě podnikání z ní v posledních letech udělalo jednu z nejúspěšnějších a nejvlivnějších celebrit světa, přičemž podle žebříčku Forbes tvoří většinu jejího majetku právě příjmy z podnikání, nikoliv z hudby.

Osmatřicetiletá Rihanna tvoří pár s raperem A$AP Rockym (vlastním jménem Rakim Mayers), s nímž vychovává tři děti. Společně mají syny RZA Athelstona (*2022) a Riota Rose (*2023). V září 2025 se jim narodila dcera Rocki Irish, jejíž příchod dvojice oznámila prostřednictvím sociálních sítí.

Přestože si rodina své soukromí pečlivě střeží, Rihanna opakovaně říká, že mateřství je její nejdůležitější životní rolí a rodina u ní vždy bude mít přednost před prací.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého

Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec...

Zpěvák Martin Chodúr (36) si s rodinou užívá letní dovolenou na Francouzské riviéře. Z oblíbeného Nice ale fanouškům ukázal i odvrácenou stránku hlavní sezony a to extrémně přeplněnou městskou pláž,...

Bočanová sdílela retro foto z maturitního plesu. Se Zounarem se znají přes 40 let

Martin Zounar a Mahulena Bočanová společně na maturitním plese v roce 1985

Herečka Mahulena Bočanová (58) potěšila fanoušky archivní fotografií z maturitního plesu v roce 1985, na níž pózuje po boku Martina Zounara (58). Snímek připomněl jejich dlouholeté přátelství, které...

Rihanna představila novou kolekci sexy spodního prádla. Dominuje jí růžová krajka

Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala,...

Zpěvačka Rihanna (38) představila novou kolekci spodního prádla Luxe Lace své značky Savage X Fenty. V kampani sama zapózovala v růžovém krajkovém modelu.

24. července 2026  11:14

Nešikanujme mámy kojící na veřejnosti, vzkazuje Leichtová. Rýpla si i do mužů

Herečka Kristýna Leichtová

Herečka Kristýna Leichtová (40) se před Světovým týdnem kojení ostře vymezila proti odsuzování žen, které kojí na veřejnosti. Na sociálních sítích zveřejnila emotivní příspěvek, ve kterém vyzvala k...

24. července 2026  10:16

Syn Mekyho Žbirky se bude ženit. V Londýně se zasnoubil s webovou vývojářkou

David Žbirka se zasnoubil s Claire Peng

Syn slavného zpěváka Mira Žbirky (†69) David (30) se zasnoubil s webovou vývojářkou a designérkou čínsko-kanadského původu Claire Peng. Zprávu oznámili fotkami na sociální síti a sdílela ji vdova po...

24. července 2026  9:10

Jak dnes vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta?

Herečka Jennifer Love Hewittová v hororu Tajemství loňského léta (I Know What...

Jennifer Love Hewittová (47) se v devadesátých letech stala sexsymbolem díky hororu Tajemství loňského léta. Dnes je trojnásobnou maminkou, úspěšnou televizní herečkou a fanoušky před pár dny opět...

24. července 2026  8:15

Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká moderátorka Lucie Výborná

Lucie Výborná

Moderátorka Lucie Výborná (58) si na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech poprvé vyzkoušela roli modelky. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o překonávání vlastních bariér, cestě k...

24. července 2026

Producenti chtějí občas za financování filmu sex, popsala Aneta Kernová

Aneta Kernová v Cannes (2026)

Herečka, režisérka a výtvarnice Aneta Kernová (30) představila na karlovarském festivalu svůj film Brigáda. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rozdílech mezi českým a zahraničním filmovým...

24. července 2026

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

23. července 2026  11:30

Ve 35 letech zemřela finalistka Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová

LaToya Malcolmová byla modelkou, herečkou a finalistkou Miss Universe Jamajka....

Ve věku pouhých 35 let zemřela jamajská herečka, tanečnice a finalistka soutěže Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová. Smutnou zprávu oznámili organizátoři soutěže, příčina jejího úmrtí zatím...

23. července 2026

Kam mě pozveš, Belmondo? Těhotnej kuchař ukázal, jak vypadal v 18 letech

Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, je český influencer...

Populární tvůrce videoreceptů Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl (50), překvapil fanoušky archivním snímkem z mládí. Na sociálních sítích ukázal, jak vypadal v osmnácti letech, a pobavil...

23. července 2026  10:30

Na koncertech Strippers jsme polonazí, prozradil Opp. S misskou by už nechodil

Šimon Opp

Zpěvák a herec Šimon Opp (23) patří k výrazným tvářím nastupující generace českých umělců. V rozhovoru pro nový pořad FameCzech promluvil o své kapele Strippers, jejíž koncerty jsou proslulé odvážnou...

23. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pfauserová ukázala tělo v bikinách. Dřív bych tuhle fotku smazala, říká

Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová (37) se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivé póze. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku nezveřejnila,...

23. července 2026

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

23. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×