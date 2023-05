Těhotná Rihanna předvedla prádlo vlastní značky a prozradila jméno syna

Rihanna své těhotenské břicho ráda ukazuje, takže nafotit snímky v prádle vlastní značky v tomto stavu jí nečinilo žádné potíže. Vybrala si na to ale zajímavé prostředí. V černé podprsence a šortkách pózovala u kopírky. Má to symbolizovat, že je majitelkou celé značky. „Sakra, my máme tu nejhorší šéfovou,“ zněl popisek k fotkám na Instagramu Savage X Fenty, která u příležitosti výročí zveřejnila i fotky z minulosti, kdy zpěvačka propagovala svou kolekci.

Rihanna je v posledním trimestru těhotenství. Termín porodu ani pohlaví nebo jméno dítěte zatím nezveřejnila. A zřejmě s tím nebude spěchat, stejně jako u prvního dítěte.

S raperem, který si říká A$AP Rocky, mají doma už ročního syna. Až teď prozradili fanouškům, jak se jmenuje. Inspirovali se americkou rapovou skupinou Wu-Tang Clan, jejíž člen Robert Fitzgerald Diggs vystupuje pod jménem RZA. Syn Rihanny tak má v rodném listě jméno RZA Athelston Mayers.