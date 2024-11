Zpěvačka Rihanna se svlékla pro focení nové kolekce krajkového spodního prádla

„Dobrý večer, žehnám vaším instagramovým feedům,“ napsala Rihanna (vlastním jménem Robyn Rihanna Fenty) k příspěvku na profilu značky spodního prádla Savage X Fenty.

Na snímcích a videu má na sobě podprsenku se zapínáním na prsou, krajkové kalhotky, podvazky, průsvitné punčocháče s podvazky a rukavičky. Blond paruku má upravenou ve stylu Brigitte Bardotové a pózuje u klavíru.

Rihanna uvedla značku Savage X Fenty na trh v roce 2018. Její hodnota se v současnosti odhaduje na více než 23 miliard korun. Z pozice generální ředitelky zpěvačka odstoupila v roce 2023 po pěti letech. Na její místo poté nastoupila Hilarie Superová, která dříve pracovala pro značky GAP a Anthropologie.

Rihanna stále patří do vedení společnosti. Pro online magazín Vogue Business uvedla, že značka je tolik úspěšná i proto, že se snaží vyjít vstříc všem ženám. „Tohle je teprve začátek,“ uvedla s tím, že nová generální ředitelka je podle ní „silnou vůdčí osobností, která se soustředí na to, aby byly zákaznice spokojené a aby se značka stále posouvala dál“.

Kromě Savage X Fenty stojí Rihanna také za kosmetickou značkou make-up produktů s názvem Fenty Beauty. Tu uvedla na trh v roce 2017. Dnes má tato značka hodnotu téměř 69 miliard korun.

V posledních měsících představila Rihannina značku spodního prádla Savage X Fenty několik nových kolekcí, včetně spolupráce s italskou módní značkou Diesel.

V létě zapózovala Rihanna spolu se svými syny pro kampaň své značky na kolekci pyžam. S raperem A$AP Rockym (36) má syny jménem RZA (2) a Riot Rose (1). „Jo, já vím! Teď jsme oficiálně jednou z těch rodin, kde se všichni její členové při příležitosti nějakých svátků sladí a nosí stejné oblečení,“ napsala tehdy na Instagram.

Rihanna a A$AP Rocky na Met Gala

S A$AP Rockym byli přátelé více než deset let, než se dali dohromady. Po dvou letech vztahu přivítali na svět svého prvního syna. V srpnu 2024 pak porodila zpěvačka druhého potomka.

V rozhovoru pro magazín Interview Rihanna prozradila, že je připravena mít další děti. „Nevím, co chce Bůh, ale já bych si přála více než dvě děti. Snažila bych se teď ráda o holčičku. Ale samozřejmě – pokud to bude další kluk, tak to bude zkrátka další kluk,“ řekla.

Svého partnera chválí opakovaně za to, že je skvělým tátou. „Jako otce ho miluji jinak. Je to vlastně hodně vzrušující vidět, jak dokáže děti vést a jakým je pro ně skvělým vzorem. Je trpělivý a milující, synové jsou jím posedlí,“ dodává.