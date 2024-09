Rihanna žije reklamou. Předvádí prádlo, v kampani na parfém nahradila Theronovou

Devítinásobná držitelka Grammy je v posledních letech známá spíš svou značkou prádla a kosmetiky Fenty Beauty, k níž chce letos připojit i prodej produktů na posílení a zlepšení kvality vlasů.

Ačkoli se nechala slyšet, že se svou postavou není rok po porodu dokonale spokojena a plánuje si do roka vytrénovat „pekáč buchet na břiše“, rozhodla se i letos nafotit sexy propagační snímky.

Vlastní značka kosmetiky jí nebrání v tom, aby dělala reklamu pro jinou. Po dvaceti letech vystřídala herečku Charlize Theronovou coby tvář parfému J’Adore Dior. V reklamě, kterou natočila ve Versailles, se zpěvačka proměnila ve zlatou bohyni. Theronovou ale Dior nezavrhl: bude prý nyní propagovat jeho šperky.

Rihanna v současné době plánuje rozšíření své značky. A možná i rodiny – v rozhovoru pro ET řekla, že by rozhodně ráda ke svým dvěma synům aspoň jednu holčičku. Fanouškům ale vzkázala, že do hudebního důchodu se nechystá.

Už pět let pracuje na svém devátém albu, ale nyní chce začít od začátku. „Nechci zahodit písně, které mám, takže se k nim teď vrátím a poslechnu si je novýma ušima, s novou perspektivou. A uvidím, které pořád fungují a líbí se mi,“ slíbila Rihanna.