Rihanna v září porodila vytouženou holčičku. S rapperem A$AP Rockym ji pojmenovali Rocki. Kromě ní má Rihanna tříletého syna RZA a dvouletého Riota. Pouhé čtyři měsíce po porodu a s třemi dětmi na krku se Rihanna ale znovu pustila do práce a nafotila tradiční valentýnskou kampaň pro svou značku Savage X Fenty.
Rihanna už loni uvedla, že její značka prádla je pro všechny typy postav, takže ji může předvádět i když zatím nemá svůj vysněný „pekáč buchet na břiše.“
Rihanna královnou Valentýna. Dvojnásobná matka vystavila křivky v sexy prádle
Svým obchodním projektům v oblasti módy a kosmetiky dává zpěvačka v posledních letech přednost před muzikou. Poslední desku vydala v roce 2016 a i když fanouškům slibuje, že se k muzice vrátí a dokončí deváté album, na kterém začala pracovat už před lety, kvůli třetímu dítěti tyto plány opět odložila.
Rihanna uvedla značku Savage X Fenty na trh v roce 2018. Kromě toho má i kosmetickou značku make-up produktů s názvem Fenty Beauty.