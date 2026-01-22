Rihanna jen pár měsíců po porodu pózuje v kampani na valentýnské sexy prádlo

Autor:
  9:35
Zpěvačka Rihanna (37) každý rok předvádí valentýnskou kolekci své značky prádla na vlastním těle. Nevynechala ani letos, ačkoli je čtyři měsíce po porodu svého třetího dítěte a oblékla se do rudé.

Rihanna v září porodila vytouženou holčičku. S rapperem A$AP Rockym ji pojmenovali Rocki. Kromě ní má Rihanna tříletého syna RZA a dvouletého Riota. Pouhé čtyři měsíce po porodu a s třemi dětmi na krku se Rihanna ale znovu pustila do práce a nafotila tradiční valentýnskou kampaň pro svou značku Savage X Fenty.

Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026
Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026
Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026
Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026
50 fotografií

Rihanna už loni uvedla, že její značka prádla je pro všechny typy postav, takže ji může předvádět i když zatím nemá svůj vysněný „pekáč buchet na břiše.“

Rihanna královnou Valentýna. Dvojnásobná matka vystavila křivky v sexy prádle

Svým obchodním projektům v oblasti módy a kosmetiky dává zpěvačka v posledních letech přednost před muzikou. Poslední desku vydala v roce 2016 a i když fanouškům slibuje, že se k muzice vrátí a dokončí deváté album, na kterém začala pracovat už před lety, kvůli třetímu dítěti tyto plány opět odložila.

Rihanna uvedla značku Savage X Fenty na trh v roce 2018. Kromě toho má i kosmetickou značku make-up produktů s názvem Fenty Beauty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Na levé oko vidím kulový, říká fotograf Třeštík k fotce s krví podlitýma očima

Tomáš Třeštík se má vídat s Evou Decastelo

Fotograf Tomáš Třeštík (47) vyděsil fanoušky na sociální síti snímkem s rudýma očima. Doplnil ho citátem z filmu Roming o svařování, ale prozradil, že jemu krvavé oči nezpůsobilo světlo ze svářečky,...

22. ledna 2026  12:18

Věk je jen číslo. Lizzie Cundy motivuje postavou v plavkách i výrazně mladší ženy

Lizzie Cundy (2026)

Elizabeth Jane Cundy je britská televizní celebrita, herečka a bývalá manželka fotbalisty Jasona Cundyho. Bývalá modelka nedávno sdílela na Instagramu sérii dovolenkových fotografií z Barbadosu, kde...

22. ledna 2026  10:55

Rihanna jen pár měsíců po porodu pózuje v kampani na valentýnské sexy prádlo

Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026

Zpěvačka Rihanna (37) každý rok předvádí valentýnskou kolekci své značky prádla na vlastním těle. Nevynechala ani letos, ačkoli je čtyři měsíce po porodu svého třetího dítěte a oblékla se do rudé.

22. ledna 2026  9:35

Na romantiku mě chlap neutáhne. Mám radši akci, říká Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

I když má se svým partnerem už tři děti, stále je svobodná. Rozvod a finanční vypořádání je pro ni tudíž trochu sci-fi. Ale na předmanželské smlouvě Petra Hřebíčková nic špatného nevidí. Její postavě...

22. ledna 2026

Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Tereza Osladilová v Naked Attraction

Tereza Osladilová (25), známá z nahé seznamky Naked Attraction, promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o světě erotiky, vztahu k vlastnímu tělu i předsudcích, se kterými se musí denně potýkat....

22. ledna 2026

Jak na Tchaj-wanu lidé křičeli „Rumburak!“ a v USA šokovali na ulici. Dejdar vypráví

Premium
Podstatnou část své herecké cesty Martin Dejdar spojil s divadlem, konkrétně s...

Jeho tvář i jeho hlas stoprocentně znáte. Ať už vás za srdce chytá bolševiky šikanovaný, ale nezlomný Antonín Maděra ze Zdivočelé země či jste fanouškem Ozzáka z nesmrtelného sitcomu Comeback. Nebo...

21. ledna 2026

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.