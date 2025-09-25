Rihanna má třetí dítě. Vytoužená holčička dostala jméno po svém otci

Zpěvačka Rihanna (37) a rapper A$AP Rocky (36) přivítali na svět třetího potomka. Dočkali se holčičky a pojmenovali ji po tatínkovi Rocki. Snímek s dcerou zpěvačka zveřejnila na sociální síti.
Rihanna porodila už 13. září. Až nyní ale o narození dcery informovala fanoušky na sociálních sítích. Holčička dostala jméno odkazující na umělecký pseudonym svého otce Rocki Irich Mayersová.

Barbadoská zpěvačka Rihanna a rapper Rakim Mayers, který vystupuje pod jménem A$AP Rocky, mají už dva syny. Prvorozený se jmenuje RZA Athelston (3) a mladší syn dostal jméno Riot Rose (2).

Rihanna a A$AP Rocky se dali dohromady v roce 2020 poté, co se zpěvačka rozešla se saúdskoarabským miliardářem Hassanem Jameelem, se kterým žila tři roky.

Nejvýstřednější těhotná celebrita. Rihanna odvážně vystavuje své křivky

Znali se tehdy už delší dobu. Zpěvačka se v roce 2013 objevila v rapperově videoklipu Fashion Killa, on zase v remixu jejího hitu z roku 2012 Cockiness (I Love It). Pak se A$AP Rocky představil v kampani Rihanniny řady péče o pleť s názvem Fenty Skin.

