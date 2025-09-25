Rihanna porodila už 13. září. Až nyní ale o narození dcery informovala fanoušky na sociálních sítích. Holčička dostala jméno odkazující na umělecký pseudonym svého otce Rocki Irich Mayersová.
Barbadoská zpěvačka Rihanna a rapper Rakim Mayers, který vystupuje pod jménem A$AP Rocky, mají už dva syny. Prvorozený se jmenuje RZA Athelston (3) a mladší syn dostal jméno Riot Rose (2).
Rihanna a A$AP Rocky se dali dohromady v roce 2020 poté, co se zpěvačka rozešla se saúdskoarabským miliardářem Hassanem Jameelem, se kterým žila tři roky.
Znali se tehdy už delší dobu. Zpěvačka se v roce 2013 objevila v rapperově videoklipu Fashion Killa, on zase v remixu jejího hitu z roku 2012 Cockiness (I Love It). Pak se A$AP Rocky představil v kampani Rihanniny řady péče o pleť s názvem Fenty Skin.