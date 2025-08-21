Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

  10:02
Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na festivalu Canarias People na Tenerife způsobila poprask, když si během zpívání sundala podprsenku. Svá ňadra dala na odiv, protože to korespondovalo s feministickou písní.

Jedna z nejpopulárnějších zpěvaček ve Španělsku Rigoberta Bandini zpívala píseň Ay Mamá, s níž se snažila dostat v roce 2022 do soutěže Eurovize. Jako většina jejích písní je věnována ženám a zde konkrétně matkám. Hlavním motivem písně jsou ženská prsa.

„Nevím, proč se lidé tak bojí našich prsou,“ zní v písni. Text vyzývá k revoluci „vytažením prsou ve stylu Delacroixe,“ čímž připomíná slavný obraz Svoboda vede lid na barikády od francouzského malíře Eugèna Delacroixe. Na něm je Svoboda zobrazena jako žena s odhalenými ňadry.

Svoboda vede lid na barikády, Eugène Delacroix (1830). Originál najdete v muzeu Louvre.

Zpěvačka proto během písně sundala podprsenku a ňadra odhalila. Její doprovodné zpěvačky ji následovaly.

Paula Ribó Gonzálezová napsala píseň jako poctu své matce, když jí bylo 23 let. Když se sama stala matkou, rozhodla se ji vydat.

Rigoberta Bandini sundala podprsenku.
Rigoberta Bandini ukázala na koncertě prsa.
Rigoberta Bandini
Rigoberta Bandini
7 fotografií

Považuje ji za „feministický výkřik“ vytvořený s cílem „vzdát hold matkám a všem ženám“ a odsuzuje cenzuru ženských prsou. Podle ní je Španělsko stále zemí, která se obecně brání i samotnému slovu „prsa“.

Svým odhalením na Tenerife fanoušky zaskočila. Část ji podpořila, jiní zavrhli s tím, že bylo její vystoupení příliš „sexuální“. Především rodiče, kteří přišli se svými dětmi, považovali výstup za krajně nevhodný.

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

