Talent a lásku k divadlu zdědila Barbora Munzarová po rodičích. Ale do vínku od nich dostala daleko víc. Vtipná, energická, upřímná, obětavá, tak by se dala čtyřmi slovy charakterizovat herečka Barbora Munzarová. Vyprávěla o rodině, dětství a samozřejmě o své profesi. „Už ta sama barevnost a pestrost herecké práce mě do žádného stereotypu nenechá zabřednout,“ říká s úsměvem.
Máme za sebou první zářijový týden, a když řeknu „školní léta“, co vás jako první napadne?
Základní škola Na Baumanském náměstí v Modřanech, kde jsem trávila krásné dětství. Měla jsem štěstí na skvělé učitele a bezvadnou partu ve třídě.
Nikdy jsem popularitu rodičů nezneužívala. Celý život se snažím chovat slušně a být dobrý člověk, abych se na sebe mohla podívat do zrcadla.
Barbora Munzarová