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Říct si o pomoc bylo těžké, musela jsem k tomu dospět, říká Bára Munzarová

Alida Horváthová
  16:00

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Barbora Munzarová na křtu CD Hlas v pražském Divadle Viola. (15.4. 2026) | foto: GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie Profimedia.cz

Talent a lásku k divadlu zdědila Barbora Munzarová po rodičích. Ale do vínku od nich dostala daleko víc. Vtipná, energická, upřímná, obětavá, tak by se dala čtyřmi slovy charakterizovat herečka Barbora Munzarová. Vyprávěla o rodině, dětství a samozřejmě o své profesi. „Už ta sama barevnost a pestrost herecké práce mě do žádného stereotypu nenechá zabřednout,“ říká s úsměvem.

Máme za sebou první zářijový týden, a když řeknu „školní léta“, co vás jako první napadne?
Základní škola Na Baumanském náměstí v Modřanech, kde jsem trávila krásné dětství. Měla jsem štěstí na skvělé učitele a bezvadnou partu ve třídě.

Nikdy jsem popularitu rodičů nezneužívala. Celý život se snažím chovat slušně a být dobrý člověk, abych se na sebe mohla podívat do zrcadla.

Barbora Munzarová

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Talent a lásku k divadlu zdědila Barbora Munzarová po rodičích. Ale do vínku od nich dostala daleko víc. Vtipná, energická, upřímná, obětavá, tak by se dala čtyřmi slovy charakterizovat herečka...

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