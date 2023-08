Není to žádné nové rozhodnutí, říká zpěvák Ricky Martin o rozvodu s manželem

„Když se to dostalo ven, už jsme byli ve fázi truchlení,“ sdělil Martin v rozhovoru pro americkou stanici Telemundo. „Jwan a já vždy budeme rodina. Máme dvě děti, které budeme společně vychovávat, a nejde o žádné nové rozhodnutí. Tuto situaci jsme plánovali už dlouho, ještě před pandemií,“ říká.

Oba rozchod oznámili v červenci na Instagramu. Strávili spolu šest let a za tuto dobu si nechali náhradní matkou odnosit dceru Luciu (4) a syna Renna (3). Zpěvák má ještě dvojčata Mattea a Valentina, které mu porodila náhradní matka v roce 2008.

Přestože se pár rozchází, podle Rickyho spolu nadále skvěle vycházejí. „S úsměvem se díváme jeden druhému do očí, objímáme se, pláčeme a smějeme se spolu v dobrém i ve zlém. Naše děti nás nikdy neviděly hádat se. Děti se ve výsledku divily, že se rozvádíme, protože všechno se doposud vyřešilo rozhovorem,“ říká.

Další manželství zpěvák zatím neplánuje. „Hlavně klídek!“ říká k tomu se smíchem. „S Jwanem jsem strávil sedm nebo osm let, teď se chci bavit a užívat si… Hlavně v klídku, ale ano, dalšímu vztahu se nebráním.“

Zpěvák ověnčený cenou Grammy a konceptuální umělec Jwan Yosef se potkali v roce 2015 právě přes Instagram a do sňatku vstoupili o tři roky později.

Ricky Martin kariéru zahájil s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had.

Jwan Yosef je uznávaný malíř a konceptuální umělec. Narodil se v Sýrii, vyrůstal ve Švédsku a nyní žije v Londýně a USA. Na svém kontě má několik mezinárodních ocenění. Začátkem tohoto roku otevřel nové studio v Los Angeles.