Pedofilního rockera Iana Watkinse zavraždili ve vězení. Podřízli mu krk

„Dnes ráno (v sobotu) v 9:39 byla policie přivolána zaměstnanci věznice HMP Wakefield, kteří nahlásili napadení vězně,“ uvedla ve svém prohlášení policie Západního Yorkshiru. „Na místo dorazily záchranné složky a muž byl krátce nato prohlášen za mrtvého.“
Podle listu Daily Mail Ian Watkins zemřel na následky vykrvácení poté, co mu spoluvězeň podřízl hrdlo. Útočníka stráž identifikovala.
Zpěváka se pokusili ve vězení zabít už před dvěma lety. Tenkrát ho napadli a pobodali spoluvězni, kteří ho v cele drželi jako rukojmí. Vězeňská ostraha jej osvobodila až po šesti hodinách, kdy ho spoluvězni opakovaně fyzicky napadali.
Watkinse v roce 2013 odsoudili poté, co se přiznal k 13 bodům obžaloby. Přiznal se ke zneužití dětí ve třinácti případech, k pokusu o znásilnění kojence, k osahávání jednoročního dítěte, k nabádání k znásilnění dítěte a k výrobě dětské pornografie. Obžaloba zpěváka označila za přiznaného a odhodlaného pedofila.
Soudce John Royce označil Watkinse za manipulativního a nebezpečného sexuálního predátora, který využíval slávy k ukojení svého nenasytného chtíče. Během svých činů byl prý rocker pod vlivem drog. Během soudního řízení bylo odhaleno mimo jiné i to, že zpěvákovo heslo, kterým se přihlašoval na svůj počítač znělo „I FUK KIDZ“.
Bývalá prostitutka a zpěvákova občasná přítelkyně Joanna Majicová v minulosti pro list Daily Mail řekla, že policii na zvrácené choutky svého přítele upozornila už v roce 2009, když jí řekl, že chce mít sex s dítětem.
„Jela jsem rovnou na policii v Jižním Walesu a podala stížnost, ale oni mě ignorovali a řekli, že potřebuji důkazy. Varovala jsem je, že tento muž může být nebezpečný pro malé děti, ale myslím, že mě považovali jen za potížistku,“ prohlásila Majicová.
Watkins se přiznal k pokusu o znásilnění a sexuálnímu napadení dítěte mladšího třinácti let, ale ke znásilnění se nepřiznal. Soudci v roce 2014 zamítli odvolání, kterým se bývalý zpěvák domáhal zkrácení trestu odnětí svobody.
Společně s muzikantem byly odsouzeny na 14 a 17 let i dvě ženy, které rockerovi umožnily, aby zneužil jejich dvě malé děti. Podle DPA jde o oddané fanynky kapely Lostprophets.
Kapela vznikla v roce 1997 a v roce 2006 vydala úspěšné album Liberation Transmission. Po Watkinsově zatčení zbylí členové oznámili, že končí a později založili novou skupinu No Devotion.