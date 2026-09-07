Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

Zuzana Stiboříková
  16:47
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025) | foto: Teki Shine

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Richard Tesařík (vpravo) v roce 2001 se svým bratrem Vladimírem.
Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.
Richard Tesařík se svým zesnulým bratrem Vladimírem.
41 fotografií
Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu Pelíšků ovšem přispěl víc než jen hraním. Je autorem slavné věty, která se dodnes cituje.

Úspěch Pelíšků stojí mimo jiné na tom, že nám připomínají vlastní dětství, rodinné kostlivce a „kodiaky“. Že jsou mnohé scény inspirované skutečností, potvrdil Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka v roce 2024.

„Jestli jsi viděl Pelíšky, tak tam je „Sašo, jdi do prdele!“ That’s me, man. To jsem řekl já svému učiteli tělocviku, který mě nebavil,“ přiznal zpěvák v televizní show. Richard i jeho mladší bratr Vladimír Tesařík odmítli cvičit na spartakiádě, přestože oba aktivně sportovali. Vladimír za to dostal z tělocviku čtyřku.

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Richard Tesařík (vpravo) v roce 2001 se svým bratrem Vladimírem.
Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.
Narodil se kontroverznímu válečnému hrdinovi Richardu Tesaříkovi pár měsíců po válce. Otcova vojenská tvrdost i častá nepřítomnost poznamenala jeho dětství i dětství jeho mladšího bratra Vladimíra. Společně s ním pak vzdor otcovým očekáváním založil Richard Tesařík ml. v roce 1975 kapelu Yo Yo Band, která před revolucí představovala ojedinělý závan karibských rytmů a soulového zpěvu. V 90. letech vydala sérii nesmrtelných hitů jako Kladno, Karviná či Rybitví, díky nimž před devatenácti lety ustála i tragickou smrt hlavního skladatele, Tesaříkova bratra Vladimíra (†55).
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
41 fotografií

Sportovní talent mají Tesaříkovi v rodině

Richard a Vladimír se zapsali do českého showbyznysu především jako členové skupiny Yo Yo Band. Kromě muziky je však spojovala i atletika. Už jejich otec Richard Tesařík starší cvičil v Sokole, Richard v šedesátých letech závodil na ligové úrovni v trojskoku a Vladimír byl špičkový výškař, který získal titul mistra sportu, a dokonce splnil limit na účast na olympijských hrách.

V rodinné tradici pokračoval i Richardův syn Štěpán Tesařík, který se stal v roce 2000 halovým mistrem Evropy ve štafetě na 4 x 400 metrů. V roce 2004 pak reprezentoval Českou republiku na Letních olympijských hrách v Athénách.

Vladimírovi se nakonec stala osudnou jízda na kole. V roce 2003 nešťastně spadl při projížďce ve Stromovce, utrpěl vážné poranění hlavy a po devíti dnech v nemocnici zemřel na následky zranění a následných komplikací.

Než se brácha zabil, byli jsme pořád spolu, vzpomíná Tesařík z Yo Yo Bandu

Vojákem (nejen) na plátně

Richard Tesařík však nebyl jen zpěvák, ale léta pracoval jako stavěč ve Stavovském divadle a zahrál si v několika filmech a seriálech. Jako první ho obsadil právě Jan Hřebejk do úvodní scény svého filmu Pelíšky. Roli sovětského důstojníka Borise Tesařík přijal, přestože jeho rodina v padesátých letech poznala tíhu politické perzekuce.

Váleční hrdinové (zleva) Antonín Sochor, Josef Buršík a Richard Tesařík po dobytí Kyjeva. Na mnohem známějším snímku stál pouze Sochor s Tesaříkem, místo uvězněného a poté uprchlého Buršíka komunističtí cenzoři doretušovali tank.

Generálmajor Richard Tesařík starší bojoval za druhé světové války v 1. československém armádním sboru Ludvíka Svobody, účastnil se bitvy u Sokolova a jako velitel tankového praporu také Karpatsko-dukelské operace. Ještě před tím poznal v sovětském internačním táboře v Buzuluku svou budoucí ženu Markétu, která pocházela z Kyjeva.

Poúnorové politické poměry však skutečným hrdinům příliš nepřály. Za svou kritiku komunistického režimu v ČSR a konflikty s vedením armády sice Richard Tesařík st. nepřišel o vyznamenání Hrdina Sovětského svazu, které získal po bitvě u Kyjeva, byl ale přeřazen na nižší funkci, posléze zatčen a devět měsíců strávil ve vyšetřovací vazbě.

Nebýt Hitlera, nebyl bych tu, říká muzikant Richard Tesařík

I syn Richard Tesařík sloužil v šedesátých letech u tankistů. S otcem ho spojuje také to, že ve filmu Musíme si pomáhat ztvárnil roli kapitána osvobozeneckých vojsk, tedy muže ve stejné hodnosti, jakou měl v roce 1945 jeho otec.

Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.

Richard Tesařík zemřel v neděli 6. září 2026 v osmdesáti letech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou....

Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu...

7. září 2026  16:47

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: známe už 16 soutěžících

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada psychologické reality show Zrádci už zná dvě třetiny nových soutěžících. O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné vyjednavač, spisovatelka, lovec pašeráků, jaderná fyzička nebo...

7. září 2026  16:26

Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni

Zrádci 2026

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

7. září 2026  15:32

Vyjednavač, lovec pašeráků, psycholožka i vědec zabojují v Zrádcích

Soutěžící show Zrádci 3

Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Třetí řada show Zrádci nestojí na slavných...

7. září 2026  14:27

Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem

Těhotná modelka Jana Kolářová (Tvrdíková), květen 2023

Rodina šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka se opět rozroste. Jeho dcera, modelka Jana Kolářová, čeká se svým manželem, slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem, druhé dítě. Radostnou novinku pár...

7. září 2026  11:50

Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem

Gabriela Lašková na Instagramu (2026)

Bývalá Česká Miss Gabriela Lašková se podělila o zkušenost s odstavením svého nejmladšího syna Edvarda. Dvouletého chlapce přestala kojit ze dne na den. Kromě pevného rozhodnutí jí podle jejích slov...

7. září 2026  10:10

Mám hluboké obavy o dceřinu budoucnost, říká Sklenaříková. Soud rozhodl o péči

Adriana Sklenaříková na Instagramu (srpen 2026)

Soud v Monaku vydal v těchto dnech definitivní rozhodnutí ve sporu Adriany Sklenaříkové a jejího exmanžela Arama Ohaniana o péči o jejich dceru Ninu. Oba rodiče následně zveřejnili oficiální...

7. září 2026  9:10

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

7. září 2026  8:15

Patrik Berger: Recept na dlouhé manželství? Mám štěstí, že jsem našel tu pravou

Bývalý fotbalista Patrik Berger s manželkou Jaroslavou

Zahrál si finále mistrovství Evropy, sedm let oblékal dres Liverpoolu a jeho mimořádné góly si fanoušci připomínají dodnes. Patrik Berger se ale za minulostí příliš neohlíží. Po konci kariéry se...

7. září 2026

Neměla jsem to zdravě srovnané, říká Aneta Vignerová. Šlo jí o peníze

Aneta Vignerová a Petr Kolečko na Českém plese v Praze (21. února 2026)

„Inspiruji se všude možně,“ říká Aneta Vignerová, která svými jednoduchými recepty, které prezentuje na sociálních sítích, konkuruje i známým kuchařům. Ale na rozdíl od nich u toho skvěle vypadá....

7. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vnoučata učím sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout, říkal Richard Tesařík

Premium
S kapelou Yoyo Band slaví 50 let.

Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. Vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů....

6. června 2026,  aktualizováno  6. 9. 22:01

Navštívit stejný les po dvaceti letech? Kňoural bych jak raněná srna, říká Dan Bárta

Premium
Dan Bárta minulý rok vydal knihu „Některé nevinnosti světa“.

Dan Bárta, zpěvák, hudebník, skladatel, textař, vášnivý cestovatel, milovník přírody a vážek zvlášť se teď veřejnosti představuje také jako spisovatel. V rozhovoru mluví o své knize a lásce k přírodě...

6. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×