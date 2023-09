Richarda Müllera čeká další operace. Na pódiu mám křeslo, říká zpěvák

„Mám křesílko, nikoli takovou tu barovou židličku. A písničky jsou stále stejně dobré. S výjimkou sedění na křesle je všechno tak, jak bylo,“ popsal zpěvák svůj návrat ke koncertování po operaci kotníku, kterou podstoupil na začátku roku. Zraněnou nohu nejprve léčil doma, až lékaři rozhodli o operaci. Následovala dlouhá rekonvalescence a objevily se komplikace, kvůli nimž ho čeká v příštím týdnu další operace.

Do Show Jana Krause přišel se svou dcerou Emou, která je influencerkou a působí v oblasti módního PR v Paříži, kam odešla po maturitě studovat vysokou školu, aniž by uměla pořádně jazyk. „Na začátku jsem fakt ničemu nerozuměla, takže jsem nevěděla, čeho se chytit. Potom se to na mě asi začalo tak nějak lepit. Jak ta bageta, tak i ta francouzština.“

I přes těžké začátky se jí podařilo čtyřleté studium módního byznysu dokončit. „Když jsem skončila školu, myslela jsem si, že pro mě bude velmi jednoduché najít si práci. Ale nebylo. Nikde mě nechtěli. Moje první oficiální práce v Paříži byla, že jsem prodávala v Galerii Lafayette podprsenky,“ vzpomíná. Nakonec práci v oboru našla. V Paříži se také zamilovala a stala se influencerkou. Na sociální síti pak rozjela svůj projekt Som bohyňa, všetky sme, ve kterém podle svých slov otevřeně sdílí se ženami to, jak se cítí.

Její otec ale práci na sociálních sítích příliš ocenit neumí. Sám nemá ani telefon s internetem. „Mám tlačítkový telefon. Takový ten starý, klasický, se kterým se kromě telefonování a posílání esemesek nedá nic jiného dělat. To je jediné, co jsem zvládl,“ přiznává Richard Müller.

Dceru Emu má Richard Müller se svou první manželkou, moderátorkou Soňou Müllerovou, s níž byl ženatý 15 let a rozvedli se v roce 2001. Po rozvodu se Richard Müller dal dohromady se zpěvačkou Ivou Bittovou a od jejich rozchodu je jeho partnerkou Wanda Volfová, s níž má syna Markuse.

Ačkoli jeho první manželství zničily nevěry, zpěvák tvrdí, že hudební kariéra za jeho úspěchem u žen nestála. „Já jsem nikdy nesbalil nikoho. Nevím proč. Asi ze mne měly ženy strach nebo co. Po koncertě jsem se většinou převlékl z kostýmu do normálních šatů, vydal jsem se směrem do sálu, a tam už nebyl nikdo, jen technici, kteří skládali aparaturu,“ posteskl si.