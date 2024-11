Richard Krajčo ruší představení, skončil v nemocnici na kapačkách

Tak jsem se na tu svou Moravu těšil a vidíte … stihl jsem jen jednu zastávku ze čtyř. Jen Ostravu a druhý den ráno už jsem měl problém se postavit. Magnetická rezonance ukázala vyhřezlé ploténky. Druhý den jsem na kapačkách, ale pořád mám omezenou hybnost, hlavně pravé ruce se moc nechce makat, ale věřím, že to za “chvíli” bude zase v cajku. Odpoledne mě dopraví do Prahy. Jen v tuto chvíli se tedy musím omluvit do Prostějova a Nového Jičína. Dnešní i zítřejší představení musím přesunout. ( už hledáme s @divadloungelt náhradní termíny ) . Pokud znáte někoho, kdo tam míří, dejte mu prosím vedět. Jestli stihnu Slavíky v pátek je teď ve hvězdách ( to by mi vzhledem ke krásnému outfitu bylo líto ), ale o víkendu bych už rád rozsvítil vánoční strom v Mělníku, tak mi držte palce. Určo to vyjde. Moc vás zdravím a těším se, až se zase shledáme ❤️