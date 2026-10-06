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Kabelka i odhalená hruď. Chtěl jsem lidem udělat radost, říká Krajčo o své módě

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  13:36
Hudebník Richard Krajčo (49) dostane často „za vyučenou“ od módní policie a sledujících na sociálních sítích za své outfity. Jedním z nejvýraznějších modelů byl tyrkysový kostým, ke kterému si vzal kabelku. V Show Jana Krause se vrátil nejen k tomuto modelu, které měl v roce 2023 na udílení cen Český slavík.

Když se Jan Kraus Richarda Krajča zeptal, jak se má, dostal odpověď, že skvěle. „To je nejhorší odpověď, jakou můžete dát. Skvěle je takové nejvíc,“ řekl moderátor.

Karin Krajčo Babinská a Richard Krajčo na udílení cen Český slavík (Praha, 24. listopadu 2023)
Detail kabelky
Richard Krajčo v Show Jana Krause (říjen 2026)
Richard Krajčo v Show Jana Krause (říjen 2026)
32 fotografií

Krajčo Krause zaujal svými botami, které jsou od japonského návrháře Jamamoty. Bavili se také o módě a zmínili právě i udílení cen Český slavík v roce 2023. A proč byl veřejný bengál z toho, že šel na akci s kabelkou.

„Zjistil jsem, že bych si takové věci dovolovat neměl. Vzal jsem si i takový tyrkysový oblek, chtěl jsem lidem udělat radost. Ale bylo to jinak,“ prohlásil zpěvák.

Detail kabelky

Moderátor vtipně podotkl, že Richard Krajčo chodí dost odhalený a s rozepnutou košilí seděl také u něj na legendární červené sedačce. „Když vás vidím, bojím se o vaše průdušky,“ řekl Kraus.

Richard Krajčo vysvětlil, že nikam moc nechodí, takže je dobré se vyfintit. I proto, že ho nebaví klasika.

9. listopadu 2024
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