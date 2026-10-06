Kabelka i odhalená hruď. Chtěl jsem lidem udělat radost, říká Krajčo o své módě

Když se Jan Kraus Richarda Krajča zeptal, jak se má, dostal odpověď, že skvěle. „To je nejhorší odpověď, jakou můžete dát. Skvěle je takové nejvíc,“ řekl moderátor.
Krajčo Krause zaujal svými botami, které jsou od japonského návrháře Jamamoty. Bavili se také o módě a zmínili právě i udílení cen Český slavík v roce 2023. A proč byl veřejný bengál z toho, že šel na akci s kabelkou.
„Zjistil jsem, že bych si takové věci dovolovat neměl. Vzal jsem si i takový tyrkysový oblek, chtěl jsem lidem udělat radost. Ale bylo to jinak,“ prohlásil zpěvák.
Moderátor vtipně podotkl, že Richard Krajčo chodí dost odhalený a s rozepnutou košilí seděl také u něj na legendární červené sedačce. „Když vás vidím, bojím se o vaše průdušky,“ řekl Kraus.
Richard Krajčo vysvětlil, že nikam moc nechodí, takže je dobré se vyfintit. I proto, že ho nebaví klasika.
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9. listopadu 2024