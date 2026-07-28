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Krajčo překvapil svou maminku narozeninovým dortem s popelníkem a nedopalky

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  10:19
Největší rozruch vyvolal narozeninový dort. Na první pohled totiž působil spíš...

Největší rozruch vyvolal narozeninový dort. Na první pohled totiž působil spíš jako obsah popelníku než sladká pochoutka. Jsou na něm jedlé cigaretové nedopalky, popel i popelník. (červenec 2026) | foto: Instagram @richardkrajco

Richard Krajčo se na sociálních sítích pochlubil rodinnou oslavou kulatých...
Největší radost udělal mamince dort, ten vymyslel brácha,“ svěřil se Richard...
Richard Krajčo se na sociálních sítích pochlubil rodinnou oslavou narozenin své...
Berenika Krajčová, Richard Krajčo ml., Richard Krajčo, Karin Krajčo Babinská a...
45 fotografií
Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo (49) s bratrem Radkem uspořádali velkou rodinnou oslavu kulatých narozenin své maminky. Největší pozornost ale nevzbudily dárky ani gratulace, nýbrž narozeninový dort ozdobený popelníkem a cigaretovými nedopalky.

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Richard Krajčo se na Instagramu pochlubil rodinnou oslavou kulatých narozenin své maminky. Sešel se se svým bratrem Radkem, manželkou Karin Babinskou i dalšími členy rodiny, aby oslavenkyni popřáli vše nejlepší. Přestože nechyběly dárky ani slavnostní atmosféra, největší rozruch vyvolal narozeninový dort.

Na první pohled totiž působil spíš jako obsah popelníku než sladká pochoutka. Cukráři na něj vytvořili jedlé cigaretové nedopalky, popel i popelník.

Největší rozruch vyvolal narozeninový dort. Na první pohled totiž působil spíš jako obsah popelníku než sladká pochoutka. Jsou na něm jedlé cigaretové nedopalky, popel i popelník. (červenec 2026)
Richard Krajčo se na sociálních sítích pochlubil rodinnou oslavou kulatých narozenin své maminky. (červenec 2026)
Největší radost udělal mamince dort, ten vymyslel brácha,“ svěřil se Richard Krajčo. (červenec 2026)
Richard Krajčo se na sociálních sítích pochlubil rodinnou oslavou narozenin své maminky. Největší rozruch vyvolal netradiční narozeninový dort. (červenec 2026)
45 fotografií

Bizarní vzhled ale měl své vysvětlení – Krajčova maminka je dlouholetou kuřačkou a právě tento zvyk se stal inspirací pro netradiční sladký dárek. Podle zpěváka jí právě dort udělal ze všech dárků největší radost.

„Naše maminka dnes slaví své nádherné kulatiny a my to spolu všichni oslavili. Popřáli, dárky předali, ale největší radost jí udělal dort, ten vymyslel brácha. Maminko, vše nej a buď šťastná, zdravá, tancuj jako Patrick Swayze a buď tu s námi co nejdéle. Máme tě rádi, všichni TVOJI,“ napsal Krajčo ke společné fotografii z oslavy.

Na stole vedle dortu byly navíc vidět i kartony cigaret, které zřejmě patřily mezi narozeninové dárky. Přestože oslavenkyně měla z originálního překvapení očividnou radost, mezi fanoušky vyvolal dort rozporuplné reakce. Zatímco jedni ocenili nápad a smysl pro humor, jiní přiznávali, že by je pohled na dezert připomínající popelník spíše odradil od ochutnání.

Líbí se vám dort v podobě popelníku s nedopalky?

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