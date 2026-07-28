Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Ani hvězda Top Gearu neunikla radarům. Hammond zaplatí za rychlost

Autor: ,
  15:55
Richard Hammond

Richard Hammond | foto: ČTK

Richard Hammond
Richard Hammond
Richard Hammond
Richard Hammond
14 fotografií
Bývalý spolumoderátor populární automobilové show Top Gear Richard Hammond dostal od britského soudu pokutu 1 771 liber (v přepočtu přibližně 50 tisíc korun) poté, co byl během tří týdnů dvakrát přistižen při překročení povolené rychlosti.

Šestapadesátiletý Hammond řídil vůz Porsche, když na začátku loňského prosince překročil nejvyšší povolenou rychlost. O dvacet dní později se stejného přestupku dopustil také za volantem svého luxusního Bentley.

Moderátor Jeremy Clarkson prozradil, že má agresivní formu rakoviny

Policie proti Hammondovi podala dvě obžaloby a jako důkaz předložila snímky z radarů, které zachytily moderátora při řízení obou vozů v hrabství Herefordshire.

Hammond, jenž v letech 2002 až 2015 uváděl pořad Top Gear po boku Jeremyho Clarksona a Jamese Maye, se prostřednictvím svých právníků v obou případech přiznal k překročení rychlosti.

I moderátor Richard Hammond má na těle místa, kde nemá pigment.
James May, Jeremy Clarkson a Richard Hammond
Richard Hammond a jeho žena Amanda
Richard Hammond a jeho starší dcera Izzy sdílí zálibu v automobilech, Izzy se od táty učí řídit a moderovat
14 fotografií

Minulý týden mu okresní soud v Telfordu uložil zaplatit celkem 1 771 liber. Částka zahrnuje dvě pokuty ve výši 333 a 666 liber, soudní výlohy 240 liber, i příspěvky na podporu obětí trestných činů v celkové výši 532 liber.

V prvním případě radar zachytil Hammondovo Porsche Taycan Cross Turismo při rychlosti 68 mil za hodinu (zhruba 109 kilometrů v hodině) v úseku s povolenou rychlostí 50 mil za hodinu (80 km/h).

Podruhé jel svým Bentley Continental GT rychlostí 82 mil za hodinu (asi 132 km/h) v úseku, kde byl limit 70 mil za hodinu (přibližně 112 km/h).

Pro Hammonda nejde o první vážnější dopravní incident. V roce 2006 při natáčení pořadu Top Gear jen o vlásek unikl smrti po havárii tryskového dragsteru Vampire. Speciální stroj poháněný proudovým motorem Rolls-Royce Orpheus dokázal vyvinout rychlost přes 450 kilometrů v hodině.

Ani překročení rychlosti pro něj není novinkou. V roce 2013 dostali Hammond i Clarkson ve Francii tříměsíční zákaz řízení poté, co byli při natáčení jedné z epizod přistiženi při překročení povolené rychlosti.

Po odchodu z BBC slavná moderátorská trojice pokračovala v pořadu The Grand Tour na platformě Amazon Prime Video.

11. června 2017
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

Ani hvězda Top Gearu neunikla radarům. Hammond zaplatí za rychlost

Richard Hammond

Bývalý spolumoderátor populární automobilové show Top Gear Richard Hammond dostal od britského soudu pokutu 1 771 liber (v přepočtu přibližně 50 tisíc korun) poté, co byl během tří týdnů dvakrát...

28. července 2026  15:55

Harryho na experimenty neužije. Meghan prozradila, co má její manžel rád

Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech

Chutě prince Harryho jsou i po stěhování do Kalifornie stále „výsostně britské“. Jeho manželka Meghan se neplánovaně objevila jako porotkyně v australské verzi kuchařské soutěže MasterChef, přičemž...

28. července 2026  15:22

Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...

28. července 2026  12:55

Emma Robertsová se o víkendu vdala. Otec na svatbě chyběl, přišla teta Julia

Emma Robertsová a Cody John se vzali 26. července 2026

Herečka Emma Robertsová (35) se v Idahu provdala za kolegu Codyho Johna (36). Otec nevěsty Eric Roberts (70) na svatbě chyběl, své neteři ale přála štěstí k sňatku Julia Robertsová (58). Mezi hosty...

28. července 2026  12:12

Hvězda Hry o trůny vysvětlila slavnou nahou scénu. Čelila kvůli ní kritice

Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2015)

Herečka Lena Headey (52), známá jako Cersei Lannister ze seriálu Hra o trůny, po letech promluvila o kontroverzní nahé scéně. Vysvětlila, proč ji neodehrála celou sama, a přiznala, že ji překvapila...

28. července 2026  11:21

Krajčo překvapil svou maminku narozeninovým dortem s popelníkem a nedopalky

Největší rozruch vyvolal narozeninový dort. Na první pohled totiž působil spíš...

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo (49) s bratrem Radkem uspořádali velkou rodinnou oslavu kulatých narozenin své maminky. Největší pozornost ale nevzbudily dárky ani gratulace, nýbrž...

28. července 2026  10:19

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

28. července 2026  9:23

Modelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny fotkou v leopardích bikinách

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny fotkou v...

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny stylově. Na sociálních sítích sdílela sérii snímků z oslavy, mezi nimiž nechyběla ani fotografie v leopardích bikinách. Fanouškům...

28. července 2026

Michal Isteník: Humor se nemění. Spíš debata o tom, čemu se ještě smíme smát

Michal Isteník

Natáčení dobového filmu Lady Dermacol přeneslo herce Michala Isteníka do šedesátých let, mezi laboratorní sklenice, ikonické rekvizity i příběh československého make-upu, který dobyl svět. Herec v...

28. července 2026

Rebecca Luna podstoupila asistované úmrtí. Rok natáčela o své nemoci

Oznámení o úmrtí influencerky Rebeccy Luny

Ještě před rokem natáčela videa, v nichž otevřeně mluvila o tom, jak jí Alzheimerova nemoc bere vzpomínky i samostatnost. Její příběh sledovalo na TikToku přes 90 tisíc lidí. Kanadská matka Rebecca...

27. července 2026  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po oznámení nemoci má důvod k radosti. Novinář Šimůnek je pětinásobným otcem

Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších...

Novinář, moderátor a bývalý šéfredaktor českého Forbesu Petr Šimůnek (57) oznámil radostnou novinku. S manželkou Lucií přivítali na svět syna Ariho, který je jeho pátým dítětem.

27. července 2026  14:29

Kristi a Trabo se vzali. Láska se dá najít v reality show, vzkazuje Hejdová

Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)

Vítězům reality show Love Island z roku 2024 vydržela láska i po skončení pořadu. Nyní se Michal Trabalík alias Trabo a Kristína Viglaská alias Kristi vzali. S novinou se pochlubili na Instagramu.

27. července 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×