Šestapadesátiletý Hammond řídil vůz Porsche, když na začátku loňského prosince překročil nejvyšší povolenou rychlost. O dvacet dní později se stejného přestupku dopustil také za volantem svého luxusního Bentley.
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Policie proti Hammondovi podala dvě obžaloby a jako důkaz předložila snímky z radarů, které zachytily moderátora při řízení obou vozů v hrabství Herefordshire.
Hammond, jenž v letech 2002 až 2015 uváděl pořad Top Gear po boku Jeremyho Clarksona a Jamese Maye, se prostřednictvím svých právníků v obou případech přiznal k překročení rychlosti.
Minulý týden mu okresní soud v Telfordu uložil zaplatit celkem 1 771 liber. Částka zahrnuje dvě pokuty ve výši 333 a 666 liber, soudní výlohy 240 liber, i příspěvky na podporu obětí trestných činů v celkové výši 532 liber.
V prvním případě radar zachytil Hammondovo Porsche Taycan Cross Turismo při rychlosti 68 mil za hodinu (zhruba 109 kilometrů v hodině) v úseku s povolenou rychlostí 50 mil za hodinu (80 km/h).
Podruhé jel svým Bentley Continental GT rychlostí 82 mil za hodinu (asi 132 km/h) v úseku, kde byl limit 70 mil za hodinu (přibližně 112 km/h).
Pro Hammonda nejde o první vážnější dopravní incident. V roce 2006 při natáčení pořadu Top Gear jen o vlásek unikl smrti po havárii tryskového dragsteru Vampire. Speciální stroj poháněný proudovým motorem Rolls-Royce Orpheus dokázal vyvinout rychlost přes 450 kilometrů v hodině.
Ani překročení rychlosti pro něj není novinkou. V roce 2013 dostali Hammond i Clarkson ve Francii tříměsíční zákaz řízení poté, co byli při natáčení jedné z epizod přistiženi při překročení povolené rychlosti.
Po odchodu z BBC slavná moderátorská trojice pokračovala v pořadu The Grand Tour na platformě Amazon Prime Video.
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11. června 2017