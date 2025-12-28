Dostal zákaz? Richard Gere prozradil, proč roky chybí na Oscarech

Vše začalo v roce 1993, kdy Richard Gere stanul na pódiu v rámci 65. slavnostního předávání cen filmové Akademie. Místo aby vyhlásil nominace za nejlepší režii, využil příležitosti k tomu, aby si přede všemi postěžoval na porušování lidských práv.
Více než miliarda diváků po celém světě si toho večera vyslechla jeho zamyšlení nad tím, zda slavnost sleduje i tehdejší čínský vůdce Deng Xiaoping, který by měl dle hercových slov přestat s utlačováním domorodých obyvatel Tibetu. A přestože publikum zareagovalo hlasitým aplausem, pracovníci Akademie z tohoto výstupu nadšeni nebyli.
„Tenhle pořad má být o zábavě, ne o politických aktivitách ve světě,“ napomenul ho Bob Rehme, tehdejší prezident Akademie. „Zajímá někoho, co nám Richard Gere chce říct o Číně? Je to od něj arogantní,“ přisadil si producent Gil Cates.
Ve výsledku pořadatelé přestali filadelfského rodáka na předávání zvát. Podle souvisejících zdrojů se sice nikdy nemělo jednat o oficiální zákaz, realita nicméně vypadala tak, že se Gere od té doby navzdory úspěšnosti svých filmů slavnosti skutečně neúčastnil, a to z nejrůznějších důvodů.
Až roku 2013, tedy o téměř dvě desetiletí později, směl znovu vystoupit na pódium a předat zde cenu za nejlepší hudební doprovod a nejlepší původní píseň. „Očividně mě rehabilitovali,“ sdělil tehdy v zákulisí novinářům z HuffPost UK. „Když se kolem motáte dost dlouho, zjevně časem zapomenou, že vás tu nechtěli.“
Zlá krev v tom přitom dle jeho slov nikdy nefigurovala. „Nebral jsem si to nijak zvlášť osobně, tahle situace podle mě nemá žádného padoucha. Rozhodně jsem nikomu neplánoval nic komplikovat,“ prohlásil nyní Gere v rozhovoru pro magazín Variety. „Komplikovat jsem chtěl snad jen ten vztek, nepřejícnost a porušování lidských práv,“ dodává.
Zatímco dříve býval hlavní tváří mnoha romantických filmů, po jeho výstupu si prý velká studia dávají pozor na to, zda jej obsazovat. „Určitě existují filmy, o kterých si můžu nechat jenom zdát, protože by se to nelíbilo Číňanům. Tuhle mi odmítli zafinancovat film čistě proto, že by si tím naštvali čínskou stranu,“ sdělil novinářům z The Hollywood Reporter. „Ale aspoň jsem se nemusel tak často oblékat do fraku. To mi nevadilo,“ vtipkoval.
Mezi další osoby, kterým Akademie filmových umění a věd z různých důvodů zamezila v přístupu na Oscary, patří například režisér Harvey Weinstein, herci Will Smith a Bill Cosby nebo filmař Adam Kimmel.