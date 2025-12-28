Dostal zákaz? Richard Gere prozradil, proč roky chybí na Oscarech

Richard Gere (76) je nejen světoznámým hollywoodským hercem, ale také jedním z nemnoha „delikventů“, kteří kvůli svému vystupování přestali být vítáni na slavnostním předávání Oscarů. Nyní konečně promluvil o tom, jak svůj neoficiální zákaz vstupu vnímal.
Vše začalo v roce 1993, kdy Richard Gere stanul na pódiu v rámci 65. slavnostního předávání cen filmové Akademie. Místo aby vyhlásil nominace za nejlepší režii, využil příležitosti k tomu, aby si přede všemi postěžoval na porušování lidských práv.

Více než miliarda diváků po celém světě si toho večera vyslechla jeho zamyšlení nad tím, zda slavnost sleduje i tehdejší čínský vůdce Deng Xiaoping, který by měl dle hercových slov přestat s utlačováním domorodých obyvatel Tibetu. A přestože publikum zareagovalo hlasitým aplausem, pracovníci Akademie z tohoto výstupu nadšeni nebyli.

Richard Gere poslal prezidentu Pavlovi osobní vzkaz, děkuje mu za Tibet

„Tenhle pořad má být o zábavě, ne o politických aktivitách ve světě,“ napomenul ho Bob Rehme, tehdejší prezident Akademie. „Zajímá někoho, co nám Richard Gere chce říct o Číně? Je to od něj arogantní,“ přisadil si producent Gil Cates.

Ve výsledku pořadatelé přestali filadelfského rodáka na předávání zvát. Podle souvisejících zdrojů se sice nikdy nemělo jednat o oficiální zákaz, realita nicméně vypadala tak, že se Gere od té doby navzdory úspěšnosti svých filmů slavnosti skutečně neúčastnil, a to z nejrůznějších důvodů.

Až roku 2013, tedy o téměř dvě desetiletí později, směl znovu vystoupit na pódium a předat zde cenu za nejlepší hudební doprovod a nejlepší původní píseň. „Očividně mě rehabilitovali,“ sdělil tehdy v zákulisí novinářům z HuffPost UK. „Když se kolem motáte dost dlouho, zjevně časem zapomenou, že vás tu nechtěli.“

Zlá krev v tom přitom dle jeho slov nikdy nefigurovala. „Nebral jsem si to nijak zvlášť osobně, tahle situace podle mě nemá žádného padoucha. Rozhodně jsem nikomu neplánoval nic komplikovat,“ prohlásil nyní Gere v rozhovoru pro magazín Variety. „Komplikovat jsem chtěl snad jen ten vztek, nepřejícnost a porušování lidských práv,“ dodává.

Richard Gere a Julia Roberts v romantické klasice Pretty Woman. „Další dokonalý příklad, který na první pohled vůbec nepůsobí jako pohádka,“ upozorňuje Jaroslav Otčenášek. „Jde o jednoduchou variantu na Popelku. Prostitutka si najde boháče, stejně jako si Popelka našla prince.“

Zatímco dříve býval hlavní tváří mnoha romantických filmů, po jeho výstupu si prý velká studia dávají pozor na to, zda jej obsazovat. „Určitě existují filmy, o kterých si můžu nechat jenom zdát, protože by se to nelíbilo Číňanům. Tuhle mi odmítli zafinancovat film čistě proto, že by si tím naštvali čínskou stranu,“ sdělil novinářům z The Hollywood Reporter. „Ale aspoň jsem se nemusel tak často oblékat do fraku. To mi nevadilo,“ vtipkoval.

Mezi další osoby, kterým Akademie filmových umění a věd z různých důvodů zamezila v přístupu na Oscary, patří například režisér Harvey Weinstein, herci Will Smith a Bill Cosby nebo filmař Adam Kimmel.

