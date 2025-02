Alejandra Silva je španělská publicistka a politická aktivistka, kterou s americkým hercem Richardem Gerem seznámil v Itálii roku 2014 společný známý. I přes věkový rozdíl třiatřiceti let dvojice rychle našla společnou řeč, především ohledně duchovních témat a humanitární práce, a o čtyři roky později se v New Yorku během soukromého obřadu vzali.

Alejandra Silva, Richard Gere a jeho dvacetiletý syn Homer James Jigme Gere

„Jsme jako jedna duše ve dvou tělech. Máme stejné hodnoty i vnímání světa a od první chvíle máme pocit, jako bychom se znali už věky,“ rozplývá se na adresu manžela Alejandra. „Něco takového se může stát jen jednou, pokud vůbec. Zjevně nás propojila karma z našich minulých životů,“ uvedla Alejandra Silva ve společném rozhovoru s manželem pro španělské vydání magazínu Elle.

Po několik let dělila partnery zeměpisná vzdálenost, což nyní končí – Richard Gere opustil své newyorské sídlo, prodal ranč v Connecticutu a přestěhoval se za manželkou do Madridu.

Ve Španělsku nyní budou žít i jejich dva synové, pětiletý Alexander a čtyřletý James. Společně zde již strávili svátek Díkuvzdání a prošli se po červeném koberci v rámci madridského slavnostního předávání cen Future Awards.

S Amerikou se Gere nicméně neloučí navždy – ve Španělsku zatím plánuje strávit šest let. „Alejandra se mnou ve své laskavosti žila šest let v mém světě, takže je jedině fér, abych jí teď věnoval alespoň dalších šest let v tom jejím,“ vysvětluje v rozhovoru pro magazín Elle. „Naše děti jsou bilingvní, takže těm to bude jedině svědčit.“

Co se týče výsledných pocitů z přestěhování do Evropy, herec netají svou radost. „Všechno nám vychází, jsme šťastnější než kdy dřív. Ona proto, že je doma, a já proto, že když je šťastná ona, tak já také,“ říká Gere. „Mám úžasnou ženu, která je skvělou matkou, naše děti jsou zdravé a nic jim nechybí, co víc si můžu přát?“ dodává.