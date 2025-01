Řekl jsem si, že to není pro mě, vzpomíná Richard Gere na Pretty Woman

„Jsem na ten film hrdý a jsem hrdý na pracovní nasazení, které jsme při jeho tvorbě vynaložili. A nejsem jen hrdý, jsem za ten film vděčný, protože mi umožnil dělat i spoustu dalších věcí,“ řekl Gere moderátorovi Scottu Feinbergovi v novém díle podcastu The Hollywood Reporter’s Awards Chatter.

Herec prozradil, že zpočátku filmu nerozuměl, zejména postavě bohatého obchodníka Edwarda Lewise, kterou měl hrát. „Nebyla to žádná postava. Tak jsem si to přečetl a řekl jsem si, že to není pro mě,“ vzpomínal s tím, že jeho první dojem z postavy byl takový, že je to jen muž v obleku.

Zpočátku bylo Gereovi nepříjemné setkat se s režisérem Garrym Marshallem, protože se mu do filmu opravdu nechtělo. Nakonec se ale sešli a oba si padli do oka. „Začali jsme se bavit o scénáři a já jsem řekl: Podívejte, já tam prostě nevidím žádnou postavu,‘“ řekl Gere, na což mu režisér odpověděl: „Pojďme ji najít my dva.“

Režisér potom také přesvědčil Gerea, aby se setkal s Julií Robertsovou, která byla již obsazena do role sexuální pracovnice Vivian Wardové. „Řekl jsem: Je rozkošná. Je skvělá. A zatímco mluvím s režisérem, vezme mi Julia ze stolu lísteček a něco na něj napíše,“ popisoval herec. Kolegyně pak lísteček přesunula přes stůl k němu. „Bylo na na něm napsáno: Prosím, řekni ano! Jak bys na to mohl říct ne?“ popsal Gere po letech.

Richard Gere a Julia Robertsová ve filmu Pretty Woman (1990) a při 25. výročí romantické komedie (2015)

„Nakonec jsme se opravdu snažili najít postavu, která by dávala smysl v rámci struktury a podstaty toho díla,“ řekl herec. „Aby to bylo procítěné, aby to bylo okouzlující, zábavné, sexy. A všichni jsme se měli rádi. Obrovsky si důvěřovali, bylo nám spolu báječně, ale vůbec jsme netušili, že to bude takové, jaké to je,“ dodal.

Film Pretty Woman je dodnes velmi oblíbený a stal se klasikou žánru romantických komedií. Robertsová si za roli Vivian vysloužila druhou nominaci na Oscara. Spolu s Gerem a Marshallem se potkala o devět let později ve filmu Nevěsta na útěku.