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Trému nemám, vždycky mě něco napadne. Richard Genzer o StarDance i Partičce

Daniela Prokopová
  20:00

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Pod tlakem se Richard Genzer prý necítí. „Jak jsem říkal, vždycky mě něco napadne. A když už opravdu nevím kudy kam, chytnu se kostýmu. Řeknu, že v červeném kostýmu ten člověk vypadá jako rozhozená mrkev. Nebo ve žlutém jako banán. Ale to už je fakt poslední možnost,“ směje se. | foto: Česká televize

Nemá smysl to nějak opisovat: Richard Genzer je neskutečně vtipný a neuvěřitelně pohotový. Při rozhovoru s ním tak nemáte jinou možnost než se pekelně soustředit na to, co říká, a pokoušet se mu mentálně stačit. Ne, nejde to. Ale aspoň se opravdu pobavíte.

Scházíme se v pražských Riegrových sadech krátce před tím, než začne Partička na vzduchu, kde účinkujete s Michalem Suchánkem a dalšími kolegy. Jak se na vystoupení připravujete?
Připravujeme se tak, že si převlíkneme trika, což je náš jediný kostým. Jinak se nepřipravujeme vůbec, protože by nás to pak nebavilo. I když tomu málokdo věří, jsou naše vystoupení čirou improvizací.

Trénujete tyto vaše improvizace nějak?
Netrénujeme. To ani nejde. Prostě vylezeme na jeviště, lidi si vyberou, co chtějí vidět za hry, a my jim je zahrajeme. Jsme takový automat – diváci si o něco řeknou a my jim to vydáme.

My jako Bohemáci to máme vymyšlené tak, že sázíme proti Bohemce. Když Bohemians vyhrají, máme radost. Když prohrají, máme aspoň na pivo.

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