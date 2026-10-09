Trému nemám, vždycky mě něco napadne. Richard Genzer o StarDance i Partičce

Scházíme se v pražských Riegrových sadech krátce před tím, než začne Partička na vzduchu, kde účinkujete s Michalem Suchánkem a dalšími kolegy. Jak se na vystoupení připravujete?
Připravujeme se tak, že si převlíkneme trika, což je náš jediný kostým. Jinak se nepřipravujeme vůbec, protože by nás to pak nebavilo. I když tomu málokdo věří, jsou naše vystoupení čirou improvizací.
Trénujete tyto vaše improvizace nějak?
Netrénujeme. To ani nejde. Prostě vylezeme na jeviště, lidi si vyberou, co chtějí vidět za hry, a my jim je zahrajeme. Jsme takový automat – diváci si o něco řeknou a my jim to vydáme.
My jako Bohemáci to máme vymyšlené tak, že sázíme proti Bohemce. Když Bohemians vyhrají, máme radost. Když prohrají, máme aspoň na pivo.