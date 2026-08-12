„Píchám si injekce a nechápu, že to někdo tají, ale samozřejmě jsem změnil jídelníček a omezil pití alkoholu. Ne, že bych přestal pít, ale už nechlastám,“ přiznal Blesku Genzer s tím, že konkrétně užívá lék Mounjaro.
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Posilovnu ani osobního trenéra k hubnutí nepotřebuje. „Pohybu mám dost na jevišti a navíc jsem začal hrát golf,“ dodal.
Loni prozradil, že alkohol omezil hlavně kvůli své přítelkyni, jejíž identitu před médii úzkostlivě tají.
„Mojí nové přítelkyni víno nevoní, tak jsem ho přestal pít. Kořalku pít nechci a pivo mi nechutná,“ řekl Genzer loni pro Super.cz.
„Je to kvůli holce, ale i kvůli věku. Změnil jsem se, už jsem starý chlap a kamarádi chodí do hospody beze mě. Zhubnul jsem a splasknul a je mi fajn. Fakt je mi teď krásně,“ dodal v době, kdy s přítelkyní slavili roční výročí.