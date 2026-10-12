Není za co se stydět. Nepiju zázračné elixíry, říká Genzer o hubnoucích injekcích

Děláme spolu rozhovor v autosalonu, kde křtíte kalendář pro rok 2027, ve kterém jste sám byl modelem. Vzpomenete si vůbec na svoje první auto?
To si vzpomenu hned, i kdyby mě o půlnoci budili. Bylo to Isuzu Gemini. Přivezl jsem si ho ze zahraničí a kdykoli to někomu říkám, nikdo to auto nezná. A to ani předtím ho nikdo neznal. Tehdy jsem si pro to auto jel do Německa, tancoval jsem tam a domů si ho dovezl s nadšením.
To jste v té době musel být docela frajer!
To jsem byl. A byl jsem na něj vážně hrdý. Ale řeknu vám jednu věc. Většina mých kamarádů si půjčovala auto od táty, pak mu ho rozmlátila a bylo. Ale víte, jaký byl osud mého auta? Já si od táty nepůjčil auto a nezničil mu ho, já to svoje půjčil tátovi... A ten mi ho rozmlátil. Takže já to měl naprosto opačně.
A dal vám ho pak do pořádku?
To bohužel nedal, protože nebyly k sehnání náhradní díly. Takže chtěl, ale nemohl. Takový osud mělo mé první auto.
Jaký byl váš nejšílenější zážitek v autě?
Já mám docela bizarní historku, která je spojená sice s autem, ale týká se oblasti mimo silnici, protože se odehrává na sjezdovce. Vydal jsem se do Špindlerova Mlýna podívat se na jednu chalupu, která se prodávala. A jel jsem autem po sjezdovce! Dal jsem si totiž mapu opačně a vedlo mě to přes sjezdovku. Jako bylo mi to divné, ale jel jsem. Takže jsem tam míjel tu Labskou a říkal jsem si, že tam normálně v zimě lyžuju.
Jak se vám podařilo to nahoru vyjet?
Jel jsem Audinou Q7, tak jsem obavy neměl, ale byla šílenost, že jsem se tam vůbec vydal. Naštěstí to bylo na podzim, takže jsem nejel po sněhu, nekličkoval jsem mezi lyžaři. Myslím, že asi málokdo může říct, že si s autem po sjezdovce vyjel až nahoru na Labskou. Pak jsme vylezli z toho auta a smáli jsme se, jak je tam pěkný výhled, že v zimě na lyžích to vypadá jinak. A ještě k tomu nejšílenějšímu zážitku v autě, musím také zmínit jízdu s mojí matkou, protože ta pořád jako šlapala na brzdu a brzdila za mě. (smích)
Tak jste si alespoň na sjezdovce mohl pěkně zmapovat terén zase na zimu, až vyrazíte vstříc zimním sportům!
Já už jsem senior. Já už padám i na té sjezdovce. Musím pomalu. Jezdím pomalu i v autě. Nic nepřeháním, neženu se nikam.
Brzy oslavíte šedesátku. Těšíte se?
Lidi se mě na to teď často ptají. Kamarádi, známí. Ale já se popravdě netěším. Já bych to nejraději úplně přešel a neřešil. Vůbec ani v souvislosti s tím nechci nic dělat.
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Ani oslavu?
To vůbec. A bojím se, že mi připraví nějakou tajnou oslavu. Ale na to já jim už neskočím. Já budu hodně obezřetný, jestli mě bude někdo chtít vzít zrovna jen tak někde na procházku. Aby na mě něco ušili. Já se zavřu doma a nikam nepůjdu.
Ale na šedesátku nevypadáte. Jak se říká, je to jen číslo..
Já teď vypadám dobře. Ale to vypadají právě dobře ti lidé, co jsou před bypassem třeba. Ale v porovnání s Bohdalkou jsem ještě mladík. Jiřina Bohdalová ta jednou přijde ještě na můj pohřeb a bude tam mít proslov. (smích)
Nedávno jste přiznal, že hubnete díky injekcím. Jak se teď cítíte?
Já se cítím naprosto skvěle a otevřeně o tom mluvím, protože není za co se stydět. Mně to pomohlo a nikdy by mě nenapadlo tvrdit, že hubnu, protože piji nějaké zázračné elixíry na hubnutí nebo jsem začal jen zdravě jíst. Samozřejmě jsem změnil jídelníček. Nechlastám, alkoholu se nevyhýbám, ale nechlastám. Jsem pod dohledem mojí paní doktorky, ke které chodím každé čtyři měsíce na kontroly, takže vím, jak na tom jsem.
A když mi někdo řekne, že nemůžu vědět, co to se mnou udělá za dvacet let? To nevím a je mi to jedno, to už tady stejně asi nebudu. (smích) Lidi říkají, že jsem blbec, že o tom takhle mluvím, ale já si myslím naopak, že je to dobře. Já už jsem se v životě nalhal dost, takže teď budu mluvit pravdu! A všem říkám, že je mi fajn!
A nechcete to dovést k dokonalosti a nechat si odstranit kůži, která na těle po hubnutí zůstala?
Mně je líto těch peněz, co bych za to vyhodil. Mohl bych jít někam na kliniku, kde by mi povytáhli prsa, ale teď to neplánuji. Možná bych mohl říct zadarmo mojí mámě, že by mě popošila. Ona je švadlena. (smích) Ale já si říkám, kde já se svlékám, vždyť stejně se ukazovat nikde nebudu. Já už se i doma koupu v tričku. (smích) Ne, teď samozřejmě přeháním, ale já jsem rád, že jsem hlavně zdravý.
Kdykoli mluvíte o svém životě, zní to, že jste v jednom kole. Co vás teď nejvíc zaměstnává?
To je právě to, že já toho dělám až moc. Teď jsem v divadle Karlín, točíme stále Partičku, také jsme začali dělat podcast s Ringo Čechem. A to je teda velká sranda! On vypráví neskutečné věci, které zažil. A já jen sedím a koukám, co všechno tam říká. Ale stále mám v plánu udělat svůj stand-up, na jaře. Mám ho napsanej, zkoušel jsem to, texty jsem dával číst spoustě lidem, jako je například Libor Bouček, Michal Čech. A všem se to strašně líbí. Takže s tím bych chtěl někam vyrazit. Ale musím si na to udělat čas.
A myslíte, že ho najdete?
Chtěl bych. Jsem v jednom kole. Ale řekl jsem si, že ještě čtyři roky budu v jednom kole... A pak se na to všechno vyprdnu. Nevykašlu se samozřejmě na všechnu práci, ale chci zvolnit. Partičku už jezdíme patnáct let, v divadle jsou to pak muzikály Drákula, Beetlejuice, Bodyguard. Točíme Inkognito s Liborem Boučkem, pak ještě soukromě dělám nějaké věci. A je toho dost. Tak bych pak chtěl ubrat. Už jsem unavený, dělám to dlouho. Ne že by mě to nebavilo, baví mě to. Ale dělám to zkrátka dlouho.
Zbývá vám čas ještě na nějaký relax?
Teď jsem začal s golfem a strašně mě to baví. Jen je to zase šílený žrout času. A pak si s chutí vyrazím na ryby, do klidu. Sednu si tam. Nebo přijdu domů a jen ležím. (smích) Sice blbě spím, ale odpočinout si, to já umím.
Je třeba nabrat síly, až přijdou na řadu zase třeba dědečkovské radosti!
Na to já se moc těším, až to jednou přijde. To bude super.
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Co vám teď dělá radost?
Já jsem koupil jednu věc a ta mě teď dost zaměstnává a dělá mi radost. Ale nechci to prozrazovat.
A starost?
Já jsem šťastný člověk v tom, že starosti v podstatě nemám. A aktuálně mi jen dělá trochu také starost ta věc, co jsem si koupil, ale nechci o ní mluvit. (smích) Jen už jsem teď v takovém blbém věku, mladší už nebudu, stárnu!
Máte pro lidi nějaké poselství?
Já bych byl moc rád, kdyby se k sobě lidé chovali lépe, s úctou. Já sám teď řeším nějaké věci, které jsou nepříjemné, týkají se financí a přicházím na to, že se ta úcta dost vytrácí. Takže nezapomínejte se k druhým chovat s úctou.