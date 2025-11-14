I mezi uhlím se občas najde diamant. Jeden takový blýskavý kamínek se objevil 10. listopadu 1925 ve velšském hornickém městečku Pontrhydyfen.
Richard Walter Jenkins byl dvanáctým potomkem horníka, který svůj čas spravedlivě dělil mezi důlní šachtu a místní hostinec. Péči o početnou rodinu tak měla na bedrech jeho žena Edith. Námaha ale byla větší než její odhodlání. Když po dalších dvou letech porodila třináctého potomka, zemřela vysílením.
Denně vykouřil přes sto cigaret a jeho spotřeba alkoholu by slušně uživila menší bar. Sám v tom problém neviděl.