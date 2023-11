Jsi trochu tlustá, řekl Richard Burton své budoucí lásce Elizabeth Taylorové

Herecký pár se seznámil v Římě při natáčení velkofilmu Kleopatra. Psal se leden roku 1962, Elizabeth měla tou dobou čtvrtého manžela a tři děti a Burton dvě děti se svou manželkou, Velšankou Sibyl. S Taylorovou si padli do oka hned při první společné scéně.

„Liz a Burton toho Antonia a Kleopatru nehrají,“ řekl tehdy režisér producentovi, který následně dodal, že „to jiskření mezi nimi bylo takřka hmatatelné“. Pouhé čtyři dny po jejich seznámení Burton ve svém přívěsu prohlásil: „Pánové, včera večer jsem ošu*al slečnu Elizabeth Taylorovou na zadním sedadle mého Cadillacu.“

V únoru už jejich aféra nebyla žádným tajemstvím. „Nedovolím, aby cokoliv poškodilo moji kariéru nebo manželství,“ ujišťoval Burton producenta. „A neudělám nic, čím bych uškodil Liz, která je úžasný člověk.“

V polovině února Lizin tehdejší manžel Eddie Fisher kontaktoval Burtonovu ženu s dotazem, zda o aféře ví. „Takovéhle aférky už míval, vždycky se mi vrátí,“ řekla mu prý. Eddie na to opáčil: „To neznáš Elizabeth – tentokrát se nevrátí.“

Od té doby Burton na Eddieho nadával a došlo až na výhrůžky smrtí, ale navzdory ujištěním, kterými zahrnul svou ženu, se s Elizabeth stýkal dál. V Římě společně navštěvovali společenské události a paparazzi je měli za takovou senzaci, že se kvůli fotkám schovávali na stromech či v převleku katolických kněží.

Následně Burton v tisku prohlásí, že by Sibyl nikdy neopustil, a tento jeho výrok je rázem ve všech novinách. Tou dobou se pro film natáčí scéna, kdy Antonius zanechá Kleopatru v Alexandrii, která když se dozví, že si odjel vzít za ženu Octavianovu sestru, rozbodá nožem jeho postel včetně matrace a oblečení. Elizabeth tuto scénu zahrála s takovou vervou, že si u toho vymkla palec.

Vatikán se zlobí

V březnu Taylorovou opouští její manžel a na dva roky se vytratí z veškerého dění, údajně do ústavu pro mentálně choré. Burton střídavě ujišťuje Elizabeth, že ji miluje, a svou ženu, že ji nikdy neopustí. Již 1. dubna ovšem prohlásí, že si Elizabeth hodlá vzít. Sibyl se následně zhroutí.

Do celé situace se vkládá i rozhněvaný Vatikán, kterému se tento skandál nezamlouvá. O Taylorové se mluví jako o „chamtivé svůdnici, ničitelce rodin a požíračce manželů“, a nechybí ani osobní výtka od samotného papeže.

Velikonoce spolu pár stráví v Toskánsku, kam je samozřejmě pronásledují i paparazzi, a Burton následně tvrdí, že se sem jel „učit Hamleta v italštině“. Po návratu má nicméně Elizabeth odřenou tvář. Jako důvod uvádí, že v autě usnula a uhodila se o popelník, ale málokdo jí věří. Prezident společnosti 20th Century Fox se později zmiňuje o tom, že ji Burton zbil: „Měla modřiny na obou očích, pokřivený nos a trvalo 22 dní, než se zotavila natolik, aby se mohlo pokračovat v natáčení.“

Burton o deset let později ve svém deníku napsal, že se tehdy opili do němoty a Elizabeth mu s krabičkou prášků vyhrožovala, že se kvůli němu zabije. Ke konci dubna se o něco takového skutečně pokusí a v nemocnici jí musejí vypumpovat žaludek. Burtona navštíví Sibyl a filmový štáb má od té doby permanentně připravenou sanitku pro případ, že by Taylorová udělala „něco dramatického“.

Zajímavější než kubánská krize

V červenci natáčení končí, ale milostné dobrodružství hlavních herců zjevně nikoliv. Tentokrát se o sebevraždu pokouší Sibyl, která si podřeže zápěstí. Příští jaro Burtona definitivně opouští. Ani tzv. kubánská krize, která hrozila, že přeroste v jaderný konflikt, média nezajímala více než Burton s Taylorovou.

Celá aféra se tehdy nesmazatelně zapsala do filmových dějin a především měla trvalé důsledky pro životy jejích aktérů. Vášnivá láska, kterou k sobě oba herci zahořeli, je vedla k nekontrolovanému jednání, vyeskalovala mnoho problémů z jejich osobního života a byť občas měla i své klidné momenty, nebylo jich mnoho. Deník Daily Mail k tomu napsal, že „Burton a Taylorová se navzájem div neroztrhali na kusy – a to jim přinášelo pocit štěstí“.

12. června 1963 se v New Yorku konala slavnostní premiéra velkofilmu, kam však Burton ani Taylorová nedorazili. „Už jsme té Kleopatry měli plné zuby, ukrátilo mi to život o několik let,“ zdůvodnil to tehdy Burton a dodal, že Řím už také nechce nikdy v životě vidět. Do deníku si o několik let později napsal: „Všechno špatné, co se mi v životě stalo, se skoro vždycky stalo v Římě.“

S Taylorovou se Burton oženil v roce 1964. Po deseti letech se rozvedli, ale v roce 1975 se znovu vzali. Rozvedli se o rok později. Herec měl další dvě manželky, ale ke konci vztahu s Taylorovou už z něj byl těžký alkoholik. V roce 1984 ve věku 58 let zemřel na krvácení do mozku.

Taylorová se po rozvodu s ním také dvakrát vdala a zemřela v 79 letech na srdeční selhání.