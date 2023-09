Slza mi ukápne, řekla o natáčení Ztracené rodiny režisérka Jana Rezková

Jakým zážitkem bude pro diváka Ztracená rodina?

Je to moc hezká záležitost, zvlášť v této době, kdy se všichni rozdělují a jsou proti sobě, tak my se snažíme spojovat. Myslím si, že je správně, že začínáme od rodiny. Že spojit se má rodina a pak se máme spojit všichni.

V projektu uvidíme Mirka Vaňuru, Terezu Pergnerovou. S ní už jste se potkala během natáčení Ordinace v růžové zahradě. Jaké bylo to shledání?

My s Terezkou se známe léta. Znaly jsme se ještě z České televize, když jsme tam dělaly jako mladé dívenky, takže se známe takových pětatřicet let. To shledání teď bylo úžasné. Ten projekt jí úplně sedl. Když jsem jí volala, že bych ji na to chtěla, tak neváhala ani vteřinu a řekla jo. A to je pro mě úžasné.

Když jsem se ptal Terezy Pergnerové, říkala, že pláče dovnitř, když dojde na ty emoční věci. Vy jste si poplakala?

Já Terezku obdivuju, protože ta umí plakat dovnitř, ale mě ta slza teda ukápne. Snažím se mít odstup, samozřejmě, že to moje profese vyžaduje, ale v tom finále, kdy se lidi setkají po x desítkách let, tak to ukápne.

Kolik let už zásobujete české diváky televizním hitem Výměna manželek?

No. S výměnou jsme letos plnoletí, je nám osmnáct. Takže točíme devatenáct a vysíláme osmnáct let.

Skutečně platí pro výběr účinkujících kritérium, které koluje po internetu, že to musí být nekompletní chrup a biologické stáří minimálně o deset let více, než je realita?

Myslím, že to tak není. Vybíráme z toho, co se nám přihlásí. Samozřejmě, že jsem to četla, tyto legrační věci. Ale úplně tak to není. Hlavně v poslední době se nám hlásí víc středostavovských rodin, si troufnu říct.

Myslíte si, že ty středostavovské rodiny se nyní hlásí, protože honorář už je někde jinde z pozice dnešní inflace a příjmů?

To už bylo v době, kdy honorář byl těch sto tisíc. Zvýšení si myslím, že je v pořádku, protože inflace je obrovská a my jsme ty peníze léta nenavyšovali. Když si uvědomíte, že točíme osmnáct let, tak někdy před devatenácti lety to bylo padesát tisíc, pak před deseti lety sto, tak si myslím, že bylo na místě už to pomalu trošku zvednout.

Pamatujete na moment, kde jste jako žena musela zasáhnout na natáčení a opustila režisérské křeslo?

Tam je zvláštní, že to režisérské křeslo není, protože režisér je i kameramanem, takže jste v té rodině součást toho, co se tam děje. Jste vlastně součást toho dění, protože držíte kameru, jste blízko těch lidí. Takže kameru jenom odendáte od oka a buď na ně houknete, nebo po nich skočíte, což teď nedávno udělala moje kolegyně. Když chtěl tatínek zmlátit vlastní dítě, tak prostě po něm skočila. Ale my to tam necháváme, ono je to tam i vidět v těch dílech.

Je nějaká epizoda, kterou nikdy nedostanete z hlavy?

Je. Ale to už je strašně let, to bude nějaká první druhá řada. Tam vím, že jsem točila s osmi dětmi a to bylo na mě už moc. (smích)

Vy sama máte jak početnou rodinu? Když se vrátíme k té Ztracené rodině, tak opečováváte si tu svojí?

Rozhodně si svoji rodinu opečovávám, ale jsme poměrně malá rodina. Mám jedno dítě, jednu vnučku. Takže nás zas tolik není.