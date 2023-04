Chci brát hormony tři roky, teprve pak měnit tělo, říká režisérka Špinar

„Já jsem si dlouho myslela, že moje dětství bylo normální. Rodiče spolu byli až do tatínkovy smrti, takže jsem měla hezký vzor páru, který spolu byl od mlada až do konce. Vyrostla jsem jako prostřední dítě. Mám staršího bratra a mladší sestru,“ popsala Daniela Špinar. S bratrem si ovšem nikdy nehrála. Byli zcela odlišní. Naopak se sestrou byly kamarádky.

„Raději jsem vařila, vyšívala, zpívala a malovala princezny a šila šatičky. Nikdy mě nebavily žádné klučičí věci. Míč jsem měla v ruce jen z donucení,“ popisuje. „Uvědomila jsem si, že moje sestra byla moje alibi, jak být dívkou. Já jsem si s ní mohl hrát, s jejími hračkami a najednou to bylo přijatelné.“

Celá rodina malému Danielovi říkala „Míšo“, což vymyslela jeho matka. „Já jsem byla taková popletená matka. Když jsem čekala druhé dítě, chtěla jsem hodně holčičku a v té době ultrazvuk neexistoval a já se devět měsíců utěšovala, že budu mít holčičku. Nevím, na kolik to teď hraje roli v té záležitosti. Ale když se narodil malý Danielek, tak jsem chtěla holčičku Míšu a já jsem mu od první chvíle bohužel, je to moje chyba, říkala Mišulko. Ne v domnění, že je to holka, ale že Mišulka může být i kluk,“ popsala Danielina matka.

Psychologové ovšem upozorňují, že se nedá tento stav nijak ovlivnit, neboť je důsledkem jiné hladiny hormonů v mozku plodu už ve druhém trimestru těhotenství.

Rodina se Daniela snažila formovat jako chlapce. „Tohle nedělá chlapeček, jsi kluk, musíš si vzít ten míč,“ poslouchal. „Na škole jsem pochopila, že mám-li přežít, tak se musím lidem vyhýbat a tvářit se, že to nejsem já a tím se formovala taková protiidentita,“ popisuje.

Na střední škole proto nosila rockerský styl a zkoušela to s děvčaty. „Pochopila jsem, že tak to není a vlastně jsem se nasměrovala na dráhu – aha, já jsem gay a tím je to vyřešené. Když jsem udělal první comming out, že jsem gay, tak všichni byli v šoku, protože jsem měla toho heterosexuála tak dobře nazkoušeného. Jediný, kdo nebyl v šoku, byla moje máma a moje rodina, protože ti mě znali od dětství,“ vzpomíná.

Na DAMU pak Daniel Špinar nastoupil ke studiu herectví a dostával role milovníků a manželů. Když jednou v komedii dostal roli ženy, připadal si teprve ve své kůži. „Tehdy to bylo znamení, ale cesta k té skutečné identitě trvala ještě dvacet let,“ vysvětluje.

Po herectví vystudovala režii a i když cítila, že jí něco chybí, divadlo jí poskytovalo útočiště a pocit štěstí.

„Jeden z konkrétních momentů, kdy ta myšlenka přistála v hlavě poprvé, byla procházka na Letné, kdy jsem viděla pár a strašně mě dojímalo, co mezi nimi bylo. Špitali si, objímali se a smáli se a já si uvědomila, že já jsem ta žena. Že to je přesně ta energie v tom páru, které rozumím. To mi přistálo v hlavě, já se rozbrečela, a pak už ta myšlenka nešla vypudit,“ popsala Daniela, kterou tak čekal další comming out.

Před proměnou v ženu. Režisérka Daniela Špinar na starším snímku. Na podzim roku 2021 oznámila změnu svého genderu, cítí se být ženou.

Její rodina rozhodnutí přijala. „Na ten okamžik nezapomenu nikdy. Řekla mi to z mosta do prosta, vůbec to nijak nezaobalovala. Já jsem na deset vteřin oněměla, dala jsem si ruce na tvář a pak jsem řekla ne, musím být silná a nechala jsem si to vysvětlit,“ popisuje Danielina matka, které vše dalo smysl, jakmile viděla Danielinu proměnu po hormonální léčbě.

„Hormony mi způsobují vnitřní klid a ten nesoulad těla s mozkem se začíná zmenšovat a člověk začíná být šťastný a přirozený,“ vysvětluje. S operativní změnou pohlaví nespěchá. „Já jsme si stanovila, že chci brát hormony aspoň tři roky, a pak mohu měnit to tělo i jinak. Každý transčlověk, který se narodí jako oboje, v tom konfliktu a snaží se to někam dostat, aby byl v harmonii sám se sebou, a mohl fungovat ve společnosti, to, kam chce dojít, řeší sám,“ dodává.