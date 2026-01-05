Herečky s botoxem jsou děsivé, myslí si režisér Francis Ford Coppola

Slavný režisér Francis Ford Coppola promluvil o tom, co si myslí o snaze hereček zpomalit stárnutí pomocí botoxu. Šestaosmdesátiletý tvůrce neskrývá, že tuto metodu odmítá, a zdůraznil, že ženy jsou podle něj krásné v každém věku.
„Je to děsivé. Květem mládí je sedmadvacet let. Ale v každém desetiletí jsou ženy krásné. Neexistuje žádný věk ženy, kdy by nebyla krásná,“ uvedl Francis Ford Coppola pro britský deník Telegraph.

Salma Hayeková září na titulce v bikinách. V 58 letech, bez botoxu a výplní

Dodal, že vždy rád zval na oběd devadesátileté dámy. „Proč? Protože jsou zkrátka fascinující a vyprávějí vám rády mnoho zajímavých příběhů ze svého života,“ dodal legendární režisér.

Coppola varoval, že s estetickými injekcemi se podle něj často začíná nenápadně, ale mnohdy to nakonec končí naprostou ztrátou přirozeného vzhledu.

„Když už jste květ, nesnažte se vypadat stále jako poupě. Začne to jen s trochou pomoci tady a tady, necháte si něco píchnout, aby to na chvíli vypadalo líp... Ale pak to celé poklesne, tak si toho příště necháte píchnout zase trochu víc, a když pak jednou s botoxem skončíte, už ani nevypadáte jako člověk. Mnohdy je to opravdu děsivé, co se sebou lidé dělají,“ myslí si rodák z Detroitu.

Režisér v rozhovoru také otevřeně promluvil o tom, jak těžce nese smrt své manželky Eleanor, která zemřela v roce 2024 ve svých sedmaosmdesáti letech.

Francis Ford Copolla s manželkou Eleanor na archivním snímku.

„Ztratil jsem Eleanor před rokem. Nejraději jsem s ní trávil čas ráno. Celý život tu byl někdo, na koho jsem byl emocionálně napojený a mohli jsme se vzájemně kontrolovat. Teď tak trochu nevím, jak na tom jsem. Každý den jsem se od ní toho tolik naučil. Říkala mi například o konceptuálním umění – jak cokoli na světě může být umění – třeba i to, když někdo loupá bramboru,“ směje se.

„Myslel jsem si, že je to ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel, ale bylo to zajímavé se nad tím zamyslet. I když jsem tomu nerozuměl, nebo s tím nesouhlasil,“ zavzpomínal Francis Ford Coppola.

Americký filmový režisér, scenárista a producent, patří mezi nejvýznamnější tvůrce světové kinematografie. Proslavil se především filmy Kmotr, Kmotr II, Apokalypsa a Drákula, které jsou považovány za filmové klasiky. Ve své tvorbě se zaměřuje na silné příběhy, psychologii postav a společenská témata.

Jeho synovcem je známý herec Nicolas Cage, dcerou pak filmová režisérka, scenáristka a producentka Sofia Coppola. Mezi její nejznámější filmy patří Ztraceno v překladu, Marie Antoinetta a The Virgin Suicides (Sebevraždy panen).

