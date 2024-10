Najeli jsme na koncept krátkých randíček, říká partner držitelky Thálie

Kateřina Císařová nejen o roli prostitutky

KAM POSTAVÍM THÁLII

Patrně ji nechám v divadelní šatně, kde už mám vystavenou cenu za herectví z mezinárodního loutkového festivalu Mateřinka.

CO MI DALA KÁŤA

Určitě ji budu navždy považovat za zásadní roli, protože jde o moji první takhle velkou, jednu ze dvou hlavních. Ze začátku jsem z toho byla hodně nervózní. Důležitá je pro mě i osobně. Myslím, že jsem se od ní i něco naučila. Ještě jsem v profesní fázi, kdy se považuji za benjamínka, ve kterém zatím každá práce něco zanechá, někam ho posune.

Kateřina Císařová Kateřina Císařová s partnerem Na začátku října převzala Thálii v kategorii činohra za roli prostitutky Káti v inscenaci Vzkříšení pražského Divadla Na zábradlí, její domovské scény. Hostuje v Národním divadle a v Divadle Minor. Spolupracuje například se souborem Ufftenživot. Objevila se v seriálu České televize Pět let. Vystudovala katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU.

PROČ JSEM HEREČKA

Protože jsem tuhle práci chtěla dělat vždycky. Splnil se mi dětský sen. První výrazný krok jsem udělala ve dvanácti, kdy mě mamka přihlásila do dramaťáku. V sedmé třídě jsme se ve škole učili psát strukturovaný životopis a já v něm ze sebe okamžitě udělala absolventku DAMU a herečku.

PROČ NEJSEM V TELEVIZI

Nejdu tomu úplně naproti. Chodit po konkurzech nebo se zviditelňovat na sociálních sítích mi není vlastní. Ne, že bych vůbec nechtěla natáčet, ale pro mě je hlavní divadelní práce, kterou jsem tak vytížená, že na tu filmovou nebo seriálovou nemám čas. Ale pozor, dneska zrovna na jeden filmový casting jdu.

CO JE MOJE VÁŠEŇ

Oblečení a boty. Moje bundy a kabátky snad ani nejde spočítat. Než odejdu z bytu, skoro pokaždé si jedno po druhém zkouším, než si vyberu.

(Emil: Takže z bytu odchází opravdu dlouho.)

V ČEM SE S EMILEM LIŠÍME

Já jsem mnohem emotivnější a temperamentnější. Snadno mě něco rozčílí, lehce vypěním. Emil umí zachovat chladnou hlavu.

(Emil: Káťa se dokáže nechat úplně nádherně strhnout. Myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Tohle na ní úplně miluju.)

JAKÝ DEN NESNÁŠÍM

Nemám ráda neděle. Měla by být volný den, ale vlastně není. Člověk už vyhlíží začínající týden, je takový neklidný. Nevím, prostě neděle jsou pro mě divný a o ničem.

JAK SE NĚKDY CHOVÁM

Když narazím na někoho protivného, snažím se na něj být milá. S úsměvem pozdravím a popřeju hezký den. Hodně výrazně a hlavně upřímně, ne jedovatě. Někdy se stane, že dotyčný se začne usmívat.

JAKÁ MĚ ČEKÁ PRÁCE

Už několik let jsem v Divadle Na zábradlí a doufám, že ještě pár let budu. Tu scénu mám ráda čím dál víc. V této sezoně tam zkouším tři inscenace.

Emil Rothermel o nicnedělání i politice

MOJE REAKCE NA JEJÍ THÁLII

Pamatuju si jenom, že jsme se s Katkou dlouze objali. Ještě teď jsem z toho nadšený. Katka herecky pořád roste. Už teď je výborná a bude ještě lepší.

Emil Rothermel Emil Rothermel s partnerkou Vystudoval politologii v Lipsku a následně pražskou DAMU. Je divadelním hercem, režisérem, dramaturgem. Spolupracoval s Národním divadlem. Nedávno mělo v Divadle NoD premiéru představení Špioni, ve kterém hraje. Objevuje se v německých filmech, například Na západní frontě klid. Vystupuje s country-folkovou kapelou Severní nástupiště.

KDO SE PRVNÍ ZAMILOVAL

Káťa. A prý na první pohled.

(Kateřina: Vešla jsem do školní kavárny, zahlédla ho a hlavou mi proletělo: A sakra, to máš, holka, problém. Byla jsem totiž zadaná.)

Pak za mnou přišla na povánočním večírku a od té doby ten její problém řešíme. Už sedm let.

V ČEM JSME PŘEBORNÍCI

Být spolu a nemít žádný plán. Je přece normální občas nic nedělat. Myslím, že v tom tkví skutečné přátelství; dokázat spolu jen tak být. Ale někdy i něco děláme.Třeba jdeme do zoo. Nebo na houby. Společného času máme málo, najeli jsme na koncept krátkých randíček. Když máme chvilku, někde se potkáme, abychom si mohli dát pusu.

PROČ JSEM PŘIŠEL DO ČESKA

Máma je Češka. V sedmdesátých letech poznala v Praze mého německého tátu, vzala si ho a emigrovala do Německa. Ale nikdy mě neučila česky. Já se už v pubertě začal o češtinu i Česko hodně zajímat. Při studiu v Lipsku jsem díky programu Erasmus mohl strávit nějaký čas v Praze, kde se mi zalíbilo. Mám to město moc rád.

JAK ČASTO JSEM V NĚMECKU

K rodičům jedu maximálně třikrát do roka, je to přece jen dost daleko. Častěji jsem u kamarádů v Berlíně. Mým domovem ale minimálně prozatím zůstane Praha.

CO MĚ BAVÍ NEJVÍC

Je mi úplně jedno, jestli jsem za režiséra, herce nebo dramaturga. Mě zkrátka baví ten proces, jak se skupina lidí ze všech sil snaží to, na čem pracuje, utvářet a posouvat.

NAKOLIK MĚ ZAJÍMÁ POLITIKA

Hodně. Česká, německá i celkově světová. Pořád sleduju zpravodajství, s Katkou i s kamarády politiku rozebíráme. Myslím, že každý by se měl orientovat. Mně to přijde jako naprosto normální.

(Kateřina: Já zase považuju za normální, že když s něčím nesouhlasím, jdu si klidně stoupnout na demonstraci. Vy nechodíte?)

JÁ A ILEGÁLNÍ SQUATTING

Ještě před covidem jsem se podílel na čtyřech akcích, kdy jsme šli do prázdných domů v Praze a hráli divadlo. Brali jsme to jako umění s přesahem, upozorňovali jsme tak například na bytovou politiku. Jednou dorazila policie, před kterou jsme museli utíkat.

(Kateřina: Stříleli do vzduchu poplašňákama. Ve srandě říkám, že takhle se v Česku ukončují divadelní představení.)