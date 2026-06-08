Val Kilmer ve filmu ztvárnil veterána války v Iráku, který se snaží objasnit záhadné zmizení svého přítele. Podle režiséra však spolupráce nebyla příjemná.
Ve svém příspěvku Marcus napsal: „#MicroIntellectMonday na dobu, kdy jsem režíroval toho chlápka. Toho, který hrál Icemana a Doca Hollidaye. Víte, koho myslím. Tady jsme já a ten trouba při práci na place filmu Tajná dohoda.“
Režisér zároveň odmítl názor, že by se o zemřelých nemělo mluvit negativně. „A všem, kteří obracejí oči v sloup kvůli řečem o tom, že se o mrtvých nemá mluvit špatně, na to kašlu. Kdyby dnes udělal jen desetinu toho, co dělal na mém natáčení, byl by vyloučen během okamžiku. Nejhorší člověk, jakého jsem kdy poznal. A to už něco znamená,“ dodal Marcus.
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Zemřel herec Val Kilmer, zářil ve filmech Top Gun, The Doors nebo Batman navždy
Kilmer, který zemřel v dubnu 2025 ve věku pětašedesáti let, čelil kritice režisérů už dříve. Joel Schumacher, jenž režíroval film Batman navždy, o něm v roce 1996 prohlásil, že je „dětinský a nemožný“. Označil ho i za „psychicky narušeného člověka“.
Také režisér John Frankenheimer po dokončení filmu Ostrov doktora Moreaua z roku 1996 uvedl, že už s Kilmerem nikdy nebude spolupracovat.