Nahá seznamka, Patrik Hezucký i Pretty Woman v Praze vás zajímali nejvíc

Spoustu lidí bavil svým humorem a pro řadu z nich byl nedělitelnou součástí jejich rána. Proto fanoušky Patrika Hezuckého zajímaly zprávy ohledně jeho zdraví. Buď o nich informovala jeho manželka Nikola, moderátor sám, nebo to byl s jeho souhlasem parťák z Ranní show na Evropě 2 Leoš Mareš. Ať už šlo o vtipkování se sestřičkami v nemocnici nebo o informace o Patrikově stavu.
Když moderátor 5. prosince 2025 nemoci podlehl, jeho manželka prozradila, že rakovina udeřila nečekaně a rychle. Leoš Mareš také oznámil, že pro svého kolegu a jeho rodinu uspořádá koncert v O2 areně.
Nejen zdraví se týkaly články, v nichž dcera moderátora Vladimíra Kořena Magdaléna promluvila o své nemoci, Veronika Beskydiarová alias Besky prozradila, proč by si nenechala píchat injekce na hubnutí, nebo že Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po oboustranné mastektomii, kterou podstoupila před 12 lety ze strachu z rakoviny.
25. listopadu 2025
Mezi nejčtenějšími články v rubrice Revue nechybí ani ty z nahé seznamky Naked Attraction, kterou vysílala televize Óčko. Zaujal vás například příběh mámy na plný úvazek Valerie z Mostu. Bývalá satanistka prozradila, že nahotu bere jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.
Nahota vás zaujala také v případě francouzské hvězdy seriálu Emily in Paris Camille Razatové, která nemá problém se svlékáním před kamerou a v rouše Evině se ukázala například ve filmu Waltzing with Brando. Lechtivé snímky nahoře bez švýcarské fotbalistky Alishy Lehmannové se také těšily vaší přízni nebo přiznání herečky Jane Seymourové, že i po sedmdesátce má stále velmi aktivní sexuální život.
Pokud jde o vztahové peripetie, mezi nejčtenější články se probojoval rozchod bojovníka Zdeňka „Gameover“ Polívky se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Dvojice se rozešla už před časem, ale až ke konci roku o tom zápasník promluvil veřejně. Bavil vás také „spor“ herce Jiřího Mádla a režiséra Tomáše Vorla.
Z těch radostnějších vás pak zaujala svatba moderátora Aleše Cibulky a jeho dlouholetého partnera, herce Michala Jagelky. Vzali se po 25 letech vztahu. Zajímaly vás ale také přírůstky do rodiny, když se moderátorka Michaela Ochotská stala podruhé maminkou, herec Vladimír Polívka poprvé tatínkem a herečka Jiřina Bohdalová se dočkala svého prvního pravnuka.
Hollywoodské hvězda Julia Robertsová zavítala do Prahy a vás zajímalo nejen to, že se v ulicích metropole prochází bez make-upu, ale pobavila vás také zpráva, že téměř zažila filmové déjá vu. V jednom pražském second handu jí totiž nepoznali a odmítli jí prodat oblečení. Scéna se podobala té z filmu Pretty Woman, kde ale hlavní hrdinka, prostitutka nepochodila v luxusním obchodu.
Další oblíbenou zahraniční celebritou pro vás byla herečka Sydney Sweeney, která se sice ráda pochlubí svými přednostmi a je na červeném koberci za hvězdu, ale na začátku kariéry jí vyčítali to, jak vypadá.
Zajímalo vás také, jak po letech vypadá a co dělá hvězda seriálu Krok za krokem Angela Watsonová. Představitelka Karen Fosterové se loni ve svých 49 letech stala poprvé matkou. Syn se narodil s vrozenou srdeční vadou a podstupuje pravidelně řadu fyzioterapií a rehabilitací, o čemž herečka pravidelně informuje své fanoušky na Instagramu. I přes synovy zdravotní komplikace Watsonová říká, že mateřství je jejím největším životním posláním a tím nejlepším, co se jí v životě mohlo stát.
Zaujal vás také článek o tom, že Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě a že se policie zpěvákovi omluvila. Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se 1. prosince objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka. Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit předvánoční venkovní vystoupení aktuálního Zlatého slavíka, aby v davu co nejrychleji našli ztraceného chlapce. Muzikantovi poděkovali za spolupráci a přidali i několik tipů pro rodiče, jak předejít podobným situacím.