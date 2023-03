Gott, Kaiser i Brodský odmítli účast v soutěži Šest ran do klobouku

Přestože od natočení posledního dílu soutěže Šest ran do klobouku uplyne příští rok čtyřicet let, mnozí z nás tento zábavný pořad mají stále v živé paměti. Čtyři smíšené páry soutěžících odpovídaly na humorné a někdy i záludné otázky moderátora Pavla Lukeše a za každou správnou odpověď obdržely polystyrenový míček.

Do finále se probojovaly dva nejlepší a jejich nesnadným úkolem poté bylo strefit se z určité vzdálenosti do velkého skleněného klobouku. Na okamžik házení míčků se diváci vždy velmi těšili. Byla to takzvaná třešinka na dortu. Vítěz se na závěr podepsal na buřinku.

Za téměř pět let, co se pořad vysílal, se v něm objevily tehdejší nejpopulárnější tváře z řad zpěváků, zpěvaček, herců a hereček. „Málokdo odmítl, ale pár jich přece jen bylo. Třeba Karel Gott, který chtěl znát otázky dopředu. Nebo Oldřich Kaiser, ten se ptal, jestli je to už povinný. A Vlastimil Brodský. Ten chudák nevěděl, že se to točí živě, tak mi pár dní předtím zavolal a povídá, že má před premiérou a že by ho to nervově zničilo,“ popsal před pár lety pro časopis Retro s úsměvem moderátor a autor celého projektu Pavel Lukeš.

„Jinak tam ale byli snad všichni. Jirka Sovák, Vláďa Menšík, Stellinka Zázvorková… Díky tomu jsme se spřátelili, a když jsem pak udělal zájezdový pořad, všichni se mnou rádi jezdili. To byly krásné štace, všude narvané sály,“ zavzpomínal Lukeš.

Původně pořad Šest ran do klobouku moderovat nechtěl. „Chtěl jsem, aby se toho ujal Josef Dvořák. Ten ale dostal devizový příslib na cestu do Španělska, takže nemohl natočit pilotní díl. Nezbývalo nic jiného než abych to odmoderoval já, a už mi to zůstalo,“ pokrčil rameny Pavel Lukeš.

„Ale Pepovi jsem hned řekl, že mu to jen tak nedaruju, a taky že jo. Když jsem přišel s dalším pořadem Dva z jednoho města, už se z toho nevykroutil,“ dodal s úsměvem.

Pořad zanikl kvůli Sváťovi Kuřátkovi

Celkem bylo natočeno více než padesát dílů Šesti ran do klobouku. „Točilo se jednou za měsíc, předtím jsme se na to čtrnáct dní intenzivně připravovali,“ uvedl Lukeš.

Otázky pro soutěžící do pořadu nevymýšlel jen sám. „Měl jsem spoustu dodavatelů, například renomovaného režiséra Zdeňka Podskalského, který měl moc hezké náměty z jižních Čech, kde chalupařil,“ prozradil.

Tento zábavný pořad se z televizních obrazovek poroučel tak trochu z banálních důvodů. Studio na Kavčích horách, kde se přímé přenosy natáčely, muselo uvolnit místo nastupujícímu seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka.

„Nezapomenu na krásnou větu Jaroslava Dietla, který tehdejšímu řediteli televize Zelenkovi řekl: Kdybych byl ředitelem této televize, tak by Klobouk umíral s panem Lukešem,“ uvedl dojatě moderátor. V novodobé historii bylo několik pokusů na obnovu tohoto pořadu, ale žádný se nakonec nesetkal s odezvou. Doba je už zřejmě někde jinde…

Moderátor, scenárista, dramaturg a spisovatel Pavel Lukeš zemřel 18. října 2021 ve věku 77 let.