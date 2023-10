Dva z jednoho města: Vondráčková chtěla na rumy, Gott byl skromný

I když tomu bylo letos už čtyřicet let, co si pořad Dva z jednoho města odbyl svou premiéru, trápí dodnes Josefa Dvořáka selhání, kterého se dopustil v prvním dílu. Vše přitom běželo jako na drátkách až do okamžiku, kdy se měl moderátor s diváky rozloučit. „Místo toho, abych řekl ‚příjemný zbytek večera‘, přeřekl jsem se a vylítlo ze mě ‚příjemný zbetek večera‘. Sice jsem se hned opravil, ale dodnes si to vyčítám,“ tvrdí Dvořák.