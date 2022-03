Pak se něco změnilo a byla válka, vzpomíná reportérka po návratu z Ukrajiny

„Byli jsme tam týden před válkou a potom dva týdny,“ upřesnila reportérka s tím, že až nyní s odstupem času si uvědomuje, že byla chvílemi bláhová. „Hlavně když jsem třeba říkala, podívejte, támhle je nevybuchlá raketa, oni ji odklízejí, pojďme se podívat blíž.“

Na Ukrajinu přijela spolu s kameramanem Jánem Schürgerem týden před otevřeným vypuknutím konfliktu, aby zmapovali terén, neboť podle jejích slov nikdo nemohl uvěřit tomu, že by válka skutečně začala. Protože nakonec zůstali v Charkově jako jediní zahraniční zpravodajové, jejich unikátní vstupy a neuvěřitelné záběry přebírala i americká CNN.

„Když Američané tvrdili, že válka začne v jednu hodinu po půlnoci, tak jsme se tehdy vyskytovali v Žytomyru. Tamní lidé mi říkali, že si sbalili kufry, čekali na tu jednu po půlnoci, a ono se vlastně nic nestalo. A pak pořád, že něco bude, něco bude. A pak se něco změnilo. To už jsme byli v Charkově a prožívali jsme s těmi lidmi celou tu situaci, válku, a myslím, že právě i to hrálo velkou roli v tom, že já jsem se snažila jen tak nějak fungovat, stejně jako ostatní, a přitom dělat svoji práci,“ říká novinářka.

Darja Stomatová je původem z Kazachstánu. Do Česka přijela s rodinou, když jí bylo pět let. „Přestěhovali jsme se kvůli nacionalismu. V devadesátých letech to tak nějak bylo, takže rodiče pro mě hledali bezpečnější domov. Původně jsme měli odjet do Kanady, pak se to ale nějak nepovedlo,“ prozradila.

Do rodného Kazachstánu prý stále jezdívá. Naposledy tam byla v roce 2017. Novinářka díky svým kořenům ovládá perfektně ruštinu. „To mám díky mamince, protože ta mě, když jsem byla malá, nepouštěla hrát si ven s kamarády, dokud jsem si nepřečetla knížku v ruštině a nenaučila se psát diktáty,“ přiznala.

U Jana Krause ukázala také sérii fotografií mapujících její působení v zemi, která se ze dne na den ocitla pod palbou ruské agrese, mimo jiné například její „legendární boty“, ve kterých prý prošla pěkný kus Ukrajiny, záběry z krytu, přípravy reportáží i zplundrované vesnice.

„Když jsem se vrátila, měla jsem pocit naprosté tuposti, všechny ty věci, které tady lidé řeší, mi nedávaly smysl… Stále ještě se s tím vyrovnávám,“ uzavřela Darja Stomatová s tím, že je z ní jiný člověk, než jakým byla před válkou. „Byla jsem hodně naivní.“