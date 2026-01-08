Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Fotogalerie 22

Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025) | foto: AP

Pavla Apostolaki
  16:00
Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou Oscarů, čtyř Zlatých glóbů a dvou cen Britské filmové akademie.

