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Manžel doma nezavře pusu nikdy, směje se misska Renata Langmannová

Renato Salerno
Renata Langmannová (39) s Ondřejem Novotným (49) letos v červenci oslaví jedenácté výročí svatby. Královna krásy z roku 2006 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o partnerské komunikaci a rodinném životě. Přiznala také, jakou reality show by byla ochotná si vyzkoušet.

Setkáváme se na křtu druhé pohádkové knihy o medvídkovi Terim, spojeném s nadací Terezy Maxové. Čtete dětem pohádky z knih?
Snažím se být tím rodičem. Neříkám, že vždycky je to jednoduché. Občas jsou večery takové, že už potřebujeme rychle spát, protože ráno vstáváme do školky. Když ale máme čas a pohodu, snažíme se číst a vyprávíme si hodně, různé příběhy. Manžel vypráví příběhy, co se staly a co se nestaly.

Ondřej Novotný a Renata Langmannová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (10. června 2025)
Renata Langmannová (3. června 2026)
Česká Miss 2006 Renata Langmannová
Renata Langmannová si vzala Ondřeje Novotného (18. července 2015).
45 fotografií

Takže manžel a podcastový režim vás neopouští ani doma?
(smích) Ne. Ten nezavře pusu 24/7.

Tereza Maxová se nám svěřila, že jste podporovatelkou nadace. Jaký pocit to ve vás vyvolává, když můžete někomu dát lepší šanci?
Já se s Terezou znám už dvacet let a jsem hrozně šťastná, že můžu nějakým způsobem podporovat její nadaci. To, co dělá, příběhy za tím, změněné životy, to je skvělý pocit, který v člověku vyvolává. Snažím se dělat, co můžu. Cokoliv je potřeba, vždycky ráda přidám pomocnou ruku.

Několik let jsem byla ambasadorka medvěda Teribeara. Dělala jsem dokonce vlastní kolekci různých výrobků, náramků. Doufám, že na to ještě jednou navážeme. Strašně obdivuji lidi, kteří dokážou myslet nejenom na sebe, ale i na ostatní. A dokážou svoji slávu, svoji osobnost proměnit v něco víc. Něco, co pomáhá, co dělá život lepší jiným lidem. Pro mě je Tereza Maxová obrovský vzor nejenom v modelingu, ale i jako člověk.

Renata Langmannová (12. dubna 2017)

Jak se změnily vaše priority, když srovnáte dobu, kdy jste byla modelkou na sto procent a nyní, když jste maminkou?
To je těžké. Svět se mění strašně rychle kolem nás, ale prioritou pro mě vždycky byla a bude spokojená rodina. To, aby člověk měl hezké vztahy jak k sobě, tak ke svým blízkým. To je pro mě úplně největší základ toho, aby člověk potom mohl vyvíjet další činnost.

Nedělám, co nemám rád. Když praskne žárovka, nemáme světlo, popisuje Novotný

Říkala jste, že manžel doma pořád povídá. Co vám nejčastěji předává?
My jsme spolu asi osmnáct let. On je starší o devět let a od první chvíle, co jsme se potkali, mi neustále něco předává. Myslím si, že je to i nějakým způsobem vzájemné. Oba dva se posouváme pořád někam dopředu. Snažíme se vyvíjet jako lidi, jako osobnosti. On je pro mě samozřejmě velká inspirace ve spoustě věcí. Často jsem se s ním radila ve svém pracovním životě, v byznysovém. On je určitě člověk, ke komu jdu často pro radu, ať už se to jedná o jakýkoliv obor nebo o jakékoliv pole působnosti.

Manželé Ondřej Novotný a Renata Langmannová

Jste skutečně ráda za to, že si můžete všechno vykomunikovat? Říct si, že nemáte doma bručouna, který mlčí?
Ondřej dokáže být taky pěkný bručoun! (smích) Každý dokážeme takový být. Ale myslím si, že dokážeme spolu dobře komunikovat, dobře si ty věci říct. Samozřejmě tak, jak on dokáže věci říct mně, já dokážu naopak nastavit zrcadlo jemu. Spoustu lidí to nedokáže. Hodně lidí k němu vzhlíží a má k němu až respekt, že se mu bojí říct cokoliv negativního. Já jsem určitě člověk, který mu řekne i ty nepříjemné věci. Ale o tom vztah je, o tom je partnerství, manželství.

Ondřej je známý i jako moderátor Survivora. Dovedete si představit, že byste v nějaké reality show účinkovala?
V Survivoru asi ne. To si nedokážu představit, hlavně kvůli dětem. Vůbec si nedokážu představit, že bych na dva, tři měsíce byla od dětí, bez jakéhokoliv kontaktu. To bohužel ne. Možná až budou jednou větší. Ale ani Survivor není úplně druh dobrodružství, který bych potřebovala zažít v životě. Mně stačí se na to dívat tady z dálky. Vidět, jak to probíhá, to mě baví. Ale účastnit bych se toho asi nechtěla. Co by mě asi zajímalo, nebo co si myslím, že je pro mě daleko reálnější, jsou Zrádci. Love Island asi možná až v příštím životě! (smích)

4. května 2025
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