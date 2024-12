Ženy dnes mají víc mužské energie. Novotní o MMA, předsudcích i dcerách

Ondřeji, co je těžší, řídit největší soutěž v nejtvrdším sportu, nebo být tátou tří dcer?

Ondřej: Důležitější jsou samozřejmě dcery. A taky jsou větší radost. Řídit velkou firmu, to jsou především starosti. Když se ale stane, že jsou doma čtyři holky a ještě za nimi nedejbože přijdou kamarádky, je na mě té ženské energie dost. Zároveň to mám rád.

Renata: Ondra to s holkami umí. Mám teorii, že už má v životě tolik mužské energie, pokud jde o jeho práci, až mu byl shůry poslán nějaký balanc, a proto má samé holčičky.

Ondřej: Myslím, že na tom něco je.

Přinesli jsme nejen sporty, které tady do té doby nebyly, ale zavedli jsme i nové marketingové způsoby, které od nás přebírali jiní. A teď přišel další zlom. Ondřej Novotný