Spousta maminek, které vás sledují na sociálních sítích, dobře ví, že máte jen pár týdnů po porodu. Co mají běžné „smrtelnice“ udělat pro to, aby byly jen krátce poté takto okouzlující?

Mockrát děkuji za takovou lichotku! Já se samozřejmě moc okouzlující, jak vy říkáte, necítím. Ale všeobecně se cítím po porodu dobře. Je to něco málo přes měsíc, co jsem rodila. Poporodní kila jdou tentokrát tak nějak sama dolů, za což jsem ráda, protože s první dcerou to bylo trochu horší. Tehdy se mi hublo daleko složitěji a trvalo to v podstatě skoro dva roky. Teď je to rychlejší, za což jsem fakt moc vděčná.

Má na tom podíl také to, že už jste věděla, co vás čeká a byla jste na to psychicky připravená? Pro porod a následně šestinedělí jistě srovnaná psychika dělá hodně.

Určitě. To říkáte moc dobře. Spousta věcí je jen o hlavě. Poprvé jsem byla po porodu fakt taková nějaká rozhozená. Vlastně jsem nic moc nevěděla. Člověk prostě vůbec neví, do čeho jde. A je to obrovská změna v životě. Podruhé v podstatě jedete stále v tom samém módu, akorát k tomu přiberete ještě další dítě. Daleko víc si to teď užívám, protože už jsem si tím jednou prošla.. Všechno je už takové jednodušší.

Oči partnera vždy jistě vše monitorují na sto procent. Měla jste možnost na vašem manželovi Ondřejovi Novotném vidět po porodu něco, co tam předtím nebylo?

Pocitově? Vděk za to, že má krásné dcery a zdravé děti. Víte co, pořád si na to, že máme teď dvě děti, teprve zvykáme. Zatím je to fakt fičák, ale moc si to užíváme. Jsme oba opravdu vděční.

Jste typ maminky, která odrodí a řekne „už ne, už nikdy více“?

Já bych už teď, ve chvíli, kdy máme dvě děti, klidně skončila. Uvidíme, co na to manžel. (smích)

Jak se chystáte na Vánoce? Zvládnete sama všechno to, co maminky musí o svátcích dělat?

Je pravda, že jsem z toho trošku nervózní. Mám kromě domácnosti také samozřejmě i nějaké pracovní povinnosti, takže dodělávám resty. Konec roku je vždy takový hodně hektický. Ale každý rok odjíždíme pravidelně na vánoční prázdniny na hory. Moc se těším, že tentokrát strávíme Vánoce zase ve větší rodině.

Jsou pro vás vánoční svátky injekcí optimismu? Nabijí vás na chvíli a můžete pak díky nim dobře přežít ten pesimismus, co tu obvykle panuje v únoru a březnu?

U nás to Vánocemi začíná a v půlce ledna pak odlétáme do Dominikánské republiky, protože můj manžel moderuje Survivor Česko & Slovensko. Čeká nás spousta zajímavých věcí a zážitků.