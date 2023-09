Není snadné číst smutné zprávy, přiznává moderátorka Renáta Czadernová

Jste nejen známou moderátorkou, ale máte zkušenosti i s modelingem. Tvrdí se, že zákulisí této branže je plné intrik. Setkala jste se s tím?

Zřejmě narážíte na to, že jsem se zúčastnila soutěže krásy, ale to už je hodně dávno. (směje se) Myslím si, že v té době ještě Miss nebyla s modelingem tak propojená. Netroufám si proto posoudit, do jaké míry je toto tvrzení pravdivé. Každopádně osobně jsem řevnivost ani zášť nepocítila. Není ale vyloučeno, že pokud bych se v branži pohybovala víc, nevyhnula bych se tomu. Měla jsem ale štěstí, že se mě to tenkrát netýkalo. Naopak, právě během soutěže jsme si s holkami rozuměly, hodně se nasmály a nebyl problém se spolu bavit.