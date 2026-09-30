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Řekla, že v televizi nikdy pracovat nebudu. Gondík o roli baviče i zrychleném tempu

Milan Eisenhammer

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Dalibor Gondík | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Rychlost je v jeho životě láskou i potřebou. Je to dar a taky trochu prokletí, protože jeho zběsilým tempem občas trpí okolí. Věnoval se rallye, před lety zase propadl běhu. Dá se říct, že toho víc naběhá, než nachodí, protože chůze ho zdržuje, a tak při přesunech za prací, ale i během volného času raději krok prodlouží a zrychlí, až najednou běží. Herec, moderátor, zpěvák, hudebník. A také ministrant a v neposlední řadě otec Dalibor Gondík.

Proč pořád někam spěchá? Před čím utíká? A co si myslí o smrti, které se několikrát dost nebezpečně přiblížil? Proč miluje Karla Kryla a příběh Saturnina, v jehož muzikálové verzi nyní účinkuje?

Za co byste sám sebe pochválil?
To jste se nezeptal úplně pravého, protože se nedokážu pochválit vůbec za nic.

Myslel jsem si to…
Rád pochválím okolí, manželku, sestru, syna, kolegy samozřejmě… A sebe? Možná za to, že jsem uběhl maraton a pak jsem nikde neležel se svalovou horečkou, nýbrž jsem mohl dojít domů po svých.

Šikanu jsem asi nezažil, spíš určité vyloučení z kolektivu, ale to zažívám doteď. Ovšem nemyslím, že za to může okolí, je to moje chyba. Moc se po práci nedružím, lidi mi někdy vyčítají, že působím odtažitě, někdy zapomenu odpovědět na esemesku. Vlastně nikdy neodpovím…

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