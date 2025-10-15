S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem hodně pomohl ve zvládnutí jazyka, do budoucna dává přednost Francouzům.

Herečka Regina Rázlová má dvě děti. Syna Lukáše Rázla a dceru Adélu Olivu, jejímž otcem je herec Petr Oliva. Adéla Oliva je malířka, která dlouhá léta žila ve Francii, kde se jí narodily tři dcery.

Před deseti lety se s dcerami, kterým bylo 13, 12 a 3 roky rozhodla vrátit do Česka. Odchod z Tolouse byl pro holčičky náročný. „Byl velký šok zjistit, že zima je minus 5 a ne plus 12,“ popsala nejstarší ze tří sester Emilie Diatta.

Regina Rázlová a její vnučka Emilie Diatta v Show Jana Krause (15. října 2025)
„Nejdřív jsme čekaly, co bude, protože jsme nemluvily česky. Já měla odpor k češtině. Asi tři měsíce jsem se odmítala naučit česky a naučila jsem se anglicky. Pak jsem zjistila, že maturovat budu v češtině, tak se to musím naučit,“ vzpomíná Diatta, která se sestrami i matkou doma stále mluví francouzsky.

Češtinu se ale nakonec naučila i s dobrou výslovností. „Trvalo mi to tak tři roky a hodně mi pomohlo, že jsem chodila s Čechem,“ prozradila.

Čeští muži na ni ale dobrý dojem neudělali. „Já už bych s Čechem nechodila. Tamten zrovna byl hodný, ale časem jsem poznala jiné. Přijde mi, že v dnešní době kluci moc neumí randit,“ vysvětluje.

Nevěřila jsem, že ještě budu hrát, přiznává Regina Rázlová

„S Francouzem je randění mnohem romantičtější. Že přijde na rande s květinou, to je tam jistota. Čech spíš nepřijde, nebo zavolá: ‚Kam teda půjdem?‘ A za pět minut se máme potkat. To Francouz už tři dny dopředu píše, už jsme domluvení,“ popsala.

Do budoucna by se Emilie Diatta ráda přestěhovala do Paříže. Ještě ale plánuje v Česku natočit film, k němuž píše sama scénář.

„Píšu celovečerák o dospívání v Čechách. Potkala jsem spoustu smíšených dětí a zjistila jsem, že máme podobné zkušenosti. Přitom já jsem vyrostla ve Francii, takže jsem to brala tak, že mé zkušenosti byly normální, protože jsem z ciziny. Ale pak jsem potkala lidi, kteří se tu narodili, vyrostli tu a mají úplně stejné zkušenosti,“ vysvětlila s tím, že by ráda do filmu obsadila i svou babičku Reginu Rázlovou, která zatím dostala jen malou roličku v jejím prvním filmovém pokusu. Natáčela jej na střední škole.

