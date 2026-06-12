Hororové zranění Reginy Řandové. Manžel mě musel nosit, říká herečka

Na co vás tady nalákají?
Na vodu. Já ji miluju. Teď se určitě nezúčastním žádných akcí na tobogánech a tak, ale budu v různých bazénech, budu tady sedět u baru a budu tu nožičku rozcvičovat tady v těch vodičkách. Tak na to se těším.
Praskla vám achillovka, jak jste na tom?
Jsem sedmý týden po operaci, už jsem odložila všechny sádry, ortézy a teď už jsem ve fázi rehabilitací, takže jsem si dovolila přijít i sem. Říkala jsem si jo, je to jedna z prvních větších akcí. Doktor řekl, že mám zatěžovat. Tak zatěžuju. Ale velmi opatrně, protože mám samozřejmě obavu. Vidím každým dnem, jak to jde dopředu.
Koho sem vezmete, abyste si to stoprocentně užili?
Vezmu sem své dva vnoučky, protože jsme pravidelnými návštěvníky. Třeba chodíme dvakrát, třikrát do roka. Vždycky, když je nějaké volno, tak sem hrozně rádi chodíme. Pro mě je to fajn, protože děti už se tu trošku vyznají, už jsou i větší, nemusím je úplně hlídat. Vždycky si někde sednu a řeknu: „Budete tady v tom bazénu a furt vás musím vidět!“ Takže si to takhle užijeme.
Měla jste obavy z toho, že po úrazu budete imobilní?
No, samozřejmě. Ta první věc je, jestli se na tu nohu vůbec postavím. Aby se to dobře hojilo. Ono vlastně čtyři týdny na to nesmíte vůbec stoupnout, pak s obavou i s tou ortézou na to stoupáte a říkáte si jo, dobrý, to by šlo. No, a teď vám sundají ortézu a rovnou jdete z ordinace a řeknou: „A zatěžovat zase na nějaký kila, procenta.“ Ta noha je zatuhlá, kotník nefunguje, takže i malý kolečko udělat, nebo jenom takový jemný pohyb je hrozná práce. Ale jak říkám, i centimetr, kterým se posunu dál každým dnem, je pro mě úplný vítězství. Teď jsem na tom dobře psychicky a fyzicky budu snad ještě líp.
A do dabingového studia vás nosili jako královnu?
Kde bylo jen schodiště a nebyl tam výtah, mě manžel musel do jednoho studia vynést po schodech do prvního patra. Protože je to taková prvorepubliková stará vila a schody tam byly takové, že se ani nedalo moc zapřít. Opravdu jsem na tu nohu nesměla došlápnout. Když mě muž viděl, jak se tam kymácím, tak říkal: „Pojď!“ Popadl mě a odnesl mě nahoru a dolů a zvládlo se to.