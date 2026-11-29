Setkáváme se na křtu kalendářů Muž roku a Anděl mezi zdravotníky pro rok 2027. A právě kalendář nás přivádí k jedné otázce. Jak Regino vnímáte plynutí času?
Já si myslím, že někdy čas plyne moc rychle, zvlášť když si člověk užívá hezké chvíle. Když ale naopak řeším něco, co se mi úplně nelíbí, jsem ráda, že to rychle uteče. Takže myslím, že je to asi všechno tak, jak to má být.
Ve třiceti si nikdo nechce představit, že mu jednou bude dvakrát tolik. Když ale ten okamžik nastane, v čem člověk vidí výhody?
Mně bude za chvíli třicet plus třicet. Ještě jsem té druhé třicítky nedosáhla, ale už se to nebezpečně blíží. Mentálně má člověk pořád pocit, že mu je třicet. Takže dělá věci jako ve třiceti, má pocit, že ho tělo podrží stejně jako tehdy. A já zjistila, že ne, protože mi letos praskla Achillova šlacha. Takže zjišťuji, že už také stárnu, i když v hlavě mám pořád pocit, že mi je těch třicet.
Naposledy jsme spolu natáčeli v aquaparku, kde jste právě rehabilitovala. Předpokládám, že rehabilitace stále pokračuje. Jste optimistický člověk, nebo už máte pocit, že to jde na váš vkus příliš pomalu?
Už jsem si zvykla na to, že to nepůjde tak rychle, jak jsem si myslela. Byla jsem naivní. Když se mi to stalo, představovala jsem si, že za dva měsíce už budu zase stát na jevišti. Nakonec jsem byla ráda, když jsem se na něj postavila po pěti měsících od úrazu. Takže jsem velký optimista. Kdybych nebyla, asi bych byla někde na prášcích. Ale vidíte, jsem tady, v klidu. (smích)
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Jste jedním ze stěžejních hlasů českého dabingu. Když dojde na dabování některých scén, které jsou, řekněme, odvážnější, a mám na mysli především ty postelové, červenáte se?
Nečervenám se, ale musím se hodně soustředit, abych to udýchala. Jde totiž o to, aby se člověk trefil i do rytmu dechu, vzdechů a podobně. Mnohdy se stane, že se vám úplně odkrví mozek a začne se vám motat hlava. I když sedím u dabingu, někdy se mi zamotá hlava. Takže to není úplně jednoduché.
Americké produkce jsou hodně pokrokové a otevřené. V jakých ohledech se díky nim můžete dovzdělat v rámci toho, co vidíte? Řeknete si třeba: ‚Aha, to u nás ještě nemáme.‘
Jo, občas to člověk srovnává. O některých věcech si říkám: „Jé, to je dobře, že to tady ještě nemáme a že to ještě není úplně na hraně.“ V mnoha směrech to totiž v Americe, ve filmech a podobně, na hraně je. Člověk se to snaží nějak pochopit. Ale jsem ráda, že tady ještě mnoho věcí zůstává tak, jak jsou.
Když dabujete třeba seriál Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, jste ráda, že Česko je bezpečnou zemí? Protože tam je to hodně temné.
Je to tak. Pořád si říkám – tady dobrý. V Americe bych se podle toho, co se v těch seriálech děje, snad bála i vyjít na ulici. Ale ono stačí i podívat se na Vraždy v Midsomeru, že? Nebo na Vraždy v Kitzbühelu. Každý seriál je vždycky věnovaný nějaké oblasti. Zlatá Praha! (smích)
Vzpomínám si, že když ještě žil scenárista a dramaturg Gustav Oplustil a dělali jsme spolu rozhovor, říkal, že z televize bude za chvíli krev téct až k divákovi na koberec. Jak vnímáte dnešní televizní zábavu?
Je to tak, že teď mají všichni filmaři pocit, že musí všechno ukázat úplně in natura. Když se ale podívám na staré české filmy a detektivky, tam stačil jen náznak a každý si zbytek domyslel. Myslím, že to stačí. Ale asi to tak diváci chtějí, jít trochu na dřeň. Přiznám se, že když něco takového dabuji, nedívám se na obraz. Jen poslouchám zvuk. Nemusím se dívat na pitvy a podobné věci. Nechávám si odstup.
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Když se ohlédneme do osmdesátých let a k filmu Bota jménem Melichar, který režíroval Zdeněk Troška, jaký s ním máte dnes vztah?
Moc se nevídáme, ale když se náhodou potkáme na nějaké akci spojené se vzpomínáním na film, jako třeba na Juniorfestu před dvěma nebo třemi lety, je to vždycky strašně milé a srdečné. Všichni na natáčení vzpomínáme. Kromě Zdeňka Trošky jsem se tam potkala také se svým tehdejším idolem Radimem Dochlebou a bylo to fajn. Člověk si zavzpomíná na krásné časy ve škole.
Dolehne na vás někdy sentiment? Říkáte si, že čas je sice spravedlivý, ale zároveň pěkný prevít, protože se zakousne do každého?
Jsem samozřejmě sentimentální, protože mi všechny tyhle věci připomínají dětství a také mé blízké, kteří už tady nejsou. Babičky, dědečky, spolužáky, lidi kolem mě, tátu. Tak to prostě je. Ale je to pro všechny stejné, takže se s tím nějak musíme poprat.